Дмитрий Орлов

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Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
#Россия (х)
Хоккей
Русские игроки «Вашингтона» нарушили протокол по коронавирусу. Клуб оштрафован
#Вашингтон
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Нелепости с вратарями, травма лидера, месть бывшего тренера – так из Кубка Стэнли вылетела самая русская команда
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