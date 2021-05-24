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Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет
2 часа назад
«Вашингтон» и «Сент-Луис» вылетели из плей-офф НХЛ. В их сериях дальше прошли «Колорадо» и «Бостон».
Теперь сборная России может получить усиление на ЧМ-2021. ФХР уже прорабатывает варианты для добавления в состав новых игроков.
В Латвии команда ждет Илью Самсонова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко. Александр Овечкин в сборную не приедет.
Никита Нестеров уже находится на карантине. Когда пройдет, он тоже добавится в заявку. Сейчас сборная России заявила 24 хоккеиста на ЧМ-2021. Эти игроки займут оставшиеся четыре места.
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