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#Россия (х) #ЧМ-2021 #НХЛ #Александр Овечкин #Владимир Тарасенко #Дмитрий Орлов #Илья Самсонов

Сборная России ждет Самсонова, Орлова и Тарасенко на ЧМ-2021. Овечкин не приедет

2 часа назад

«Вашингтон» и «Сент-Луис» вылетели из плей-офф НХЛ. В их сериях дальше прошли «Колорадо» и «Бостон».

Теперь сборная России может получить усиление на ЧМ-2021. ФХР уже прорабатывает варианты для добавления в состав новых игроков.

В Латвии команда ждет Илью Самсонова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко. Александр Овечкин в сборную не приедет.

Никита Нестеров уже находится на карантине. Когда пройдет, он тоже добавится в заявку. Сейчас сборная России заявила 24 хоккеиста на ЧМ-2021. Эти игроки займут оставшиеся четыре места.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер ФХР
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