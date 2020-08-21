Денис Гурьянов
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#Денис Гурьянов #НХЛ #Хоккей #Даллас (х)

Гурьянов вышиб «Калгари» четырьмя голами – по шайбе за каждый сезон в АХЛ

21 августа, 12:23

НХЛ

Российское представительство в Кубке Стэнли-2020 тает с каждой стадией:

  • Турнир остался без «Вашингтона» с пятью русскими хоккеистами.
  • Ранее травмировался Свечников, и его «Каролина» не прошла «Бостон».
  • Гавриков тоже дальше не сыграет – «Коламбус» вылетел от «Тампы».
  • Еще раньше неожиданно вылетел Малкин с «Питтсбургом».
  • Михеев с «Торонто», Куликов с «Виннипегом», Бобровский и Дадонов с «Флоридой» – тоже не дошли до первого раунда.
  • Раньше всех турнир покинул насыщенный русскими игроками «Рейнджерс».

Есть группа наших хоккеистов, которая продолжает борьбу за Кубок Стэнли, но самый яркий из них сейчас – Денис Гурьянов из «Далласа».

• Перед рестартом он был лидером клуба по голам.

• Играл в трех матчах группового раунда. «Даллас» выиграл только один, и тот по буллитам. Единственный буллит забил Гурьянов.

• Плей-офф против «Калгари»: забил по голу в первой и четвертой играх.

• «Даллас» шел 3-2 перед шестым матчем, в котором Гурьянов оказался супергероем. Он сделал покер, еще и ассист записал, а команда выиграла 7:3 и вышла в следующий раунд, где сыграет с «Колорадо».

• Притом меньше Гурьянова (13:27) из форвардов «Далласа» в этом матче сыграли только Перри и Кивиранта.

Так он оформил покер:

Кстати, «Калгари» он забивал и в регулярке, да еще как красиво:

О «Далласе» и Гурьянове много слов сейчас, но сезон складывался тяжело:

  • Восемь поражений в первых девяти матчах.
  • Большие проблемы с реализацией большинства, худшая команда лиги по потерям.
  • Потом все наладилось, но в декабре вдруг уволен тренер Джим Монтгомери. Оказалось, из-за проблем с алкоголем.

Гурьянов и при Монтгомери, и при его сменщике Боунессе – играл не запредельно много (даже не входит в десятку форвардов по среднему игровому времени), но после смены тренера прибавил в реализации бросков, а команда с его помощью улучшила результативность в большинстве.

www.imago-images.de / Global Look Press

Гурьянов начинал карьеру в «Ладе», в 2015 году «Даллас» выбрал его на драфте в первом раунде. Тогда же в 2017-м он запомнился в двух последних играх МЧМ – дублем и двумя точными буллитами в полуфинале с США и победным голом в овертайме в игре за третье место с Швецией. Видео со словами Брагина Гурьянову: «Над руками работай» стало тогда популярным.

По факту, «Даллас» четырежды спускал Гурьянова в фарм-клуб «Техас», произошло это даже в сезоне-2019/20, хотя в предыдущем он сыграл 21 матч в НХЛ. «Не расстраивался и ни на кого не обижался. Смысла нет. Надо пахать. И если спустили в АХЛ, значит, есть за что», – отвечал на это Гурьянов.

Боунесс подтвердил: «У него огромный потенциал. Денис — великолепный пацан. Пашет каждый день, очень восприимчив к тому, что говорит тренер, с ним приятно находиться рядом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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vladik12
21 августа, 16:53

Вот это да!

Овечкин - домой.

Ковальчук - домой.

Джино - к черту.

Гурьян - наша сила!

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