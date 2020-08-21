Гурьянов вышиб «Калгари» четырьмя голами – по шайбе за каждый сезон в АХЛ

Российское представительство в Кубке Стэнли-2020 тает с каждой стадией:

Турнир остался без «Вашингтона» с пятью русскими хоккеистами.

Ранее травмировался Свечников, и его «Каролина» не прошла «Бостон».

Гавриков тоже дальше не сыграет – «Коламбус» вылетел от «Тампы».

Еще раньше неожиданно вылетел Малкин с «Питтсбургом».

Михеев с «Торонто», Куликов с «Виннипегом», Бобровский и Дадонов с «Флоридой» – тоже не дошли до первого раунда.

Раньше всех турнир покинул насыщенный русскими игроками «Рейнджерс».

Есть группа наших хоккеистов, которая продолжает борьбу за Кубок Стэнли, но самый яркий из них сейчас – Денис Гурьянов из «Далласа».

• Перед рестартом он был лидером клуба по голам.

• Играл в трех матчах группового раунда. «Даллас» выиграл только один, и тот по буллитам. Единственный буллит забил Гурьянов.

• Плей-офф против «Калгари»: забил по голу в первой и четвертой играх.

• «Даллас» шел 3-2 перед шестым матчем, в котором Гурьянов оказался супергероем. Он сделал покер, еще и ассист записал, а команда выиграла 7:3 и вышла в следующий раунд, где сыграет с «Колорадо».

• Притом меньше Гурьянова (13:27) из форвардов «Далласа» в этом матче сыграли только Перри и Кивиранта.

Так он оформил покер: