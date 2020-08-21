Гурьянов вышиб «Калгари» четырьмя голами – по шайбе за каждый сезон в АХЛ
Российское представительство в Кубке Стэнли-2020 тает с каждой стадией:
- Турнир остался без «Вашингтона» с пятью русскими хоккеистами.
- Ранее травмировался Свечников, и его «Каролина» не прошла «Бостон».
- Гавриков тоже дальше не сыграет – «Коламбус» вылетел от «Тампы».
- Еще раньше неожиданно вылетел Малкин с «Питтсбургом».
- Михеев с «Торонто», Куликов с «Виннипегом», Бобровский и Дадонов с «Флоридой» – тоже не дошли до первого раунда.
- Раньше всех турнир покинул насыщенный русскими игроками «Рейнджерс».
Есть группа наших хоккеистов, которая продолжает борьбу за Кубок Стэнли, но самый яркий из них сейчас – Денис Гурьянов из «Далласа».
• Перед рестартом он был лидером клуба по голам.
• Играл в трех матчах группового раунда. «Даллас» выиграл только один, и тот по буллитам. Единственный буллит забил Гурьянов.
• Плей-офф против «Калгари»: забил по голу в первой и четвертой играх.
• «Даллас» шел 3-2 перед шестым матчем, в котором Гурьянов оказался супергероем. Он сделал покер, еще и ассист записал, а команда выиграла 7:3 и вышла в следующий раунд, где сыграет с «Колорадо».
• Притом меньше Гурьянова (13:27) из форвардов «Далласа» в этом матче сыграли только Перри и Кивиранта.
Так он оформил покер:
Кстати, «Калгари» он забивал и в регулярке, да еще как красиво:
О «Далласе» и Гурьянове много слов сейчас, но сезон складывался тяжело:
- Восемь поражений в первых девяти матчах.
- Большие проблемы с реализацией большинства, худшая команда лиги по потерям.
- Потом все наладилось, но в декабре вдруг уволен тренер Джим Монтгомери. Оказалось, из-за проблем с алкоголем.
Гурьянов и при Монтгомери, и при его сменщике Боунессе – играл не запредельно много (даже не входит в десятку форвардов по среднему игровому времени), но после смены тренера прибавил в реализации бросков, а команда с его помощью улучшила результативность в большинстве.
Гурьянов начинал карьеру в «Ладе», в 2015 году «Даллас» выбрал его на драфте в первом раунде. Тогда же в 2017-м он запомнился в двух последних играх МЧМ – дублем и двумя точными буллитами в полуфинале с США и победным голом в овертайме в игре за третье место с Швецией. Видео со словами Брагина Гурьянову: «Над руками работай» стало тогда популярным.
По факту, «Даллас» четырежды спускал Гурьянова в фарм-клуб «Техас», произошло это даже в сезоне-2019/20, хотя в предыдущем он сыграл 21 матч в НХЛ. «Не расстраивался и ни на кого не обижался. Смысла нет. Надо пахать. И если спустили в АХЛ, значит, есть за что», – отвечал на это Гурьянов.
Боунесс подтвердил: «У него огромный потенциал. Денис — великолепный пацан. Пашет каждый день, очень восприимчив к тому, что говорит тренер, с ним приятно находиться рядом».
Вот это да!
Овечкин - домой.
Ковальчук - домой.
Джино - к черту.
Гурьян - наша сила!