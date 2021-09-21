Аризона
НХЛ
«Аризона» по просьбе фанатов вернула на логотип койота с клюшкой. Он не был основной эмблемой 18 лет
2 часа назад
«Аризона» официально объявила о ребрендинге и возвращении старого логотипа на основную форму. В новом сезоне команда проведет большинство матчей с логотипом, на котором изображен койот с клюшкой. Старый логотип с головой койота переместят на альтернативную форму.
- Прежний логотип называют «Качина». Он выполнен в стилистике кукол-качина, которые делали коренные народы Америки.
- «Аризона» использовала это лого с 1996 по 2003 год. Потом она поместила на эмблему голову воющего койота, а с сезона-2018/19 вернула «Качина» на альтернативную форму.
- Тем не менее фанаты неоднократно просили клуб вернуть эмблему. «С тех пор как я пришел сюда, главный вопрос фанатов был: когда мы вернем «Качина» на постоянную основу?», – говорил президент клуба Хавьер Гутьеррес.
Команда сыграет в логотипах с головой койота восемь матчей за сезон. Остальные она проведет с лого «Качина».
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