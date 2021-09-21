Аризона
НХЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Аризона #НХЛ

«Аризона» по просьбе фанатов вернула на логотип койота с клюшкой. Он не был основной эмблемой 18 лет

2 часа назад

сайт «Аризоны»

«Аризона» официально объявила о ребрендинге и возвращении старого логотипа на основную форму. В новом сезоне команда проведет большинство матчей с логотипом, на котором изображен койот с клюшкой. Старый логотип с головой койота переместят на альтернативную форму.


 

сайт «Аризоны»

  • Прежний логотип называют «Качина». Он выполнен в стилистике кукол-качина, которые делали коренные народы Америки.
  • «Аризона» использовала это лого с 1996 по 2003 год. Потом она поместила на эмблему голову воющего койота,  а с сезона-2018/19 вернула «Качина» на альтернативную форму.
  • Тем не менее фанаты неоднократно просили клуб вернуть эмблему.  «С тех пор как я пришел сюда, главный вопрос фанатов был: когда мы вернем «Качина» на постоянную основу?», – говорил президент клуба Хавьер Гутьеррес.

Команда сыграет в логотипах с головой койота восемь матчей за сезон. Остальные она проведет с лого «Качина».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Аризоны»
Еще по теме
НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Аризона
#НХЛ