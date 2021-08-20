Власти Глендейла отказали «Аризоне» в продлении аренды стадиона после 18 сезонов. НХЛ считает, что решение изменят

Администрация Глендейла в пригороде Финикса отказала «Аризоне» в продлении аренды Gila River Arena. Клуб выступает на ней с 2003 года и провел там уже 18 сезонов.

Глендейл объяснил решение «повышенным вниманием к более крупным и значимым событиям». После сезона-2021/22 «Аризона» обязана переехать на другую арену.

По закону любая из сторон может прекратить договор, если объявит об этом не позднее 31 декабря. Президент «Аризоны» Ксавьер Гутьеррес заявил, что клуб по-прежнему открыт для переговоров с Глендейлом.

Несмотря на решение города, комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн не считает его окончательным. Он уверен, что «Аризона» останется в Финиксе, а нынешний отказ – это этап переговоров.

Беттмэн утверждает, что Глендейл таким образом добивается от «Аризоны» долгосрочного соглашения, а не краткосрочного. Городу такой контракт выгоднее, в особенности на фоне обсуждаемых планов строительства новой арены владельцем клуба.