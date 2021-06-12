В Баку рядом со стадионом есть озеро. Раньше туда сбрасывали отходы и нефть, а власть запускала спецпрограмму против загрязнения
Баку примет четыре матча Евро-2020:
- Уэльс – Швейцария
- Турция – Уэльс
- Швейцария – Турция
- Четвертьфинал
Стадион в Баку появился в 2015 году. Он расположен на восточном берегу озера Беюк-Шор. Иногда там отдыхают местные жители и туристы. Но так происходит недолго. Много лет это было местом загрязнения.
Беюк-Шор – водоем с самой большой водной поверхностью среди всех озер Апшерона. На берегу озера стоят частные дома, заводы и предприятия, не оборудованные канализацией. В 2014 году на азербайджанском сайте Modern вышел материал с такой статистикой: 49 источников ежегодно сбрасывали 18 тысяч кубических метров промышленных и хозяйственных бытовых отходов.
С 1930 года в воды озера Беюк-Шор (или Большого Шорского) заводы регулярно сбрасывали нефть. Modern: в 1929 году нефть попадала в озеро через канал Кешла. 60% этой воды использовалось для прямого бурения, 40% – для добычи полезных ископаемых. Загрязнение продолжилось и дальше. Хозяйственные отходы сбрасывались без обработки, что только ухудшало санитарное состояние вокруг за счет неперерабатываемых нефтепродуктов, которыми вскоре покрылась большая часть берега, и испарений.
В 2000 году власти Азербайджана назвали воды озера Беюк-Шор очень загрязненными. В 2004-м – отнесли их к классу чрезвычайно загрязненных.
В 2012-м году власти начали очищать озеро Беюк-Шор – в рамках национальной программы по очистке девяти крупнейших водоемов Азербайджана. Дополнительный план – очистить и благоустроить территорию побережья. Это работы на 300 гектарах земли.
Власти Азербайджана планировали уложить ремонт побережья к началу летних Европейских игр, которые проходили в Баку в 2015 году. В рамках программы они отремонтировали 2,5 км пешеходных дорожек, обустроили велосипедную зону, поставили 11 контрольно-пропускных пунктов.
Но главное – улучшили воду озера Беюк-Шор за счет переноса двух нефтепроводов и двух газопроводов в тоннель под Олимпийским стадионом. На территории парка рядом с озером разместили 398 фонарных столбов, 150 скамеек, 200 велопарковок, 150 мусорных баков, 4 детские площадки, 2 спортивные площадки и 100 парковочных мест.
Сайт «Москва-Баку.ru» пишет, что теперь озеро стало одним из самых популярных мест отдыха не только для туристов, но и для местных. Но в некоторых местах до сих пор ведутся работы по очистке вод.
Сейчас это озеро и территория вокруг выглядят так:
Прямо посреди озера плавают солнечные баттареи.