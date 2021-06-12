В Баку рядом со стадионом есть озеро. Раньше туда сбрасывали отходы и нефть, а власть запускала спецпрограмму против загрязнения

Баку примет четыре матча Евро-2020:

Уэльс – Швейцария

Турция – Уэльс

Швейцария – Турция

Четвертьфинал

Стадион в Баку появился в 2015 году. Он расположен на восточном берегу озера Беюк-Шор. Иногда там отдыхают местные жители и туристы. Но так происходит недолго. Много лет это было местом загрязнения.

Беюк-Шор – водоем с самой большой водной поверхностью среди всех озер Апшерона. На берегу озера стоят частные дома, заводы и предприятия, не оборудованные канализацией. В 2014 году на азербайджанском сайте Modern вышел материал с такой статистикой: 49 источников ежегодно сбрасывали 18 тысяч кубических метров промышленных и хозяйственных бытовых отходов.

С 1930 года в воды озера Беюк-Шор (или Большого Шорского) заводы регулярно сбрасывали нефть. Modern: в 1929 году нефть попадала в озеро через канал Кешла. 60% этой воды использовалось для прямого бурения, 40% – для добычи полезных ископаемых. Загрязнение продолжилось и дальше. Хозяйственные отходы сбрасывались без обработки, что только ухудшало санитарное состояние вокруг за счет неперерабатываемых нефтепродуктов, которыми вскоре покрылась большая часть берега, и испарений.

В 2000 году власти Азербайджана назвали воды озера Беюк-Шор очень загрязненными. В 2004-м – отнесли их к классу чрезвычайно загрязненных.

В 2012-м году власти начали очищать озеро Беюк-Шор – в рамках национальной программы по очистке девяти крупнейших водоемов Азербайджана. Дополнительный план – очистить и благоустроить территорию побережья. Это работы на 300 гектарах земли.