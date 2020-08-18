Каково это − переплыть озеро в 56 км за полдня ради личного вызова. Рассказывает олимпийский пловец в открытой воде

– Это – главное достижение в вашей жизни?

− Не могу сказать, что оно самое яркое и важное. Наверное, чемпионат Азии-2014 – первое серьезное соревнование, которое я выиграл, – больше для меня значит. И «Гран-при 36» [заплыв на 36 км на открытой воде] – первая моя международная победа, тоже достаточно яркая.

– Есть ощущение, что могли проплыть еще больше?

– Конечно. Я не плыл в полную силу, все было с запасом. По ощущениям, мог проплыть еще километров 10. Не знаю, получилось бы, но такие ощущения были.

Водоемов много. Задач тоже. Есть мысль когда-нибудь попробовать Ironman (проплыть 3,86 км, проехать на велосипеде 180 км, пробежать 42 км). Как раз сейчас начал ездить на велике.

– До заплыва на Иссык-Куле приходилось так себя преодолевать?

– Да, как раз на первых моих соревнованиях на открытой воде. Это было на Кубке мира в 2014-м, тогда соперники были гораздо сильнее меня. Приходилось работать на износ.

Или на первом «Гран-при» – помню, как у меня не было сил руки поднять после заплыва. Последние 3 километра я по-настоящему преодолевал себя. Дистанция была меньше – 32 километра. Но там совсем другие нагрузки, потому что ты соревнуешься с другими людьми, а не только с собой.

– Как питались во время заплыва?

– Я придерживался международных правил: нельзя выходить из воды, трогать лодку и брать что-то из рук в руки. Для этого есть специальная удочка, как у рыбаков, с которой меня кормили. Питание в основном жидкое. Жидкие белки, жидкие жиры – все это размешивается в специальные растворы. Плюс детское питание. Все примерно как у велосипедистов.