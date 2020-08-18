Каково это − переплыть озеро в 56 км за полдня ради личного вызова. Рассказывает олимпийский пловец в открытой воде
Казахстанец Виталий Худяков этим летом переплыл Иссык-Куль − одно из 30 крупнейших озер планеты. 56,2 километра холодной воды за 13 часов 18 минут. Худяков – профессиональный пловец, чемпион Азии по плаванию в открытой воде, участник Олимпиады − никогда не плыл так много.
Мы спросили Худякова, как все устроено:
● Как есть в воде прямо на ходу?
● А как ходить в туалет?
● Что хуже − полдня в воде 18˚ или 35˚?
● Тебя жалят медузы и впитаются иглами морские ежи − очень больно?
● Главное − зачем ему все это?
– Это – главное достижение в вашей жизни?
− Не могу сказать, что оно самое яркое и важное. Наверное, чемпионат Азии-2014 – первое серьезное соревнование, которое я выиграл, – больше для меня значит. И «Гран-при 36» [заплыв на 36 км на открытой воде] – первая моя международная победа, тоже достаточно яркая.
– Есть ощущение, что могли проплыть еще больше?
– Конечно. Я не плыл в полную силу, все было с запасом. По ощущениям, мог проплыть еще километров 10. Не знаю, получилось бы, но такие ощущения были.
Водоемов много. Задач тоже. Есть мысль когда-нибудь попробовать Ironman (проплыть 3,86 км, проехать на велосипеде 180 км, пробежать 42 км). Как раз сейчас начал ездить на велике.
– До заплыва на Иссык-Куле приходилось так себя преодолевать?
– Да, как раз на первых моих соревнованиях на открытой воде. Это было на Кубке мира в 2014-м, тогда соперники были гораздо сильнее меня. Приходилось работать на износ.
Или на первом «Гран-при» – помню, как у меня не было сил руки поднять после заплыва. Последние 3 километра я по-настоящему преодолевал себя. Дистанция была меньше – 32 километра. Но там совсем другие нагрузки, потому что ты соревнуешься с другими людьми, а не только с собой.
– Как питались во время заплыва?
– Я придерживался международных правил: нельзя выходить из воды, трогать лодку и брать что-то из рук в руки. Для этого есть специальная удочка, как у рыбаков, с которой меня кормили. Питание в основном жидкое. Жидкие белки, жидкие жиры – все это размешивается в специальные растворы. Плюс детское питание. Все примерно как у велосипедистов.
Во время заплыва я питался один раз в час – в первые 8 часов; в остальное время – раз в 40 минут.
– Температура воды во время заплыва была 18-19 градусов. Как не мерзнуть?
– Вода холодная, да. Даже в костюме. И к этому никак не привыкнешь. Но я готовился: плавал на Иссык-Куле весной, когда вода была 8 градусов. По чуть-чуть, конечно. Чем теплее становилась вода – тем больше дистанции были на тренировках.
Нагрузка от холода воды сильно сказывается на мышцах. Особенно на такой дистанции. Поэтому надо готовиться. В принципе я люблю плавать в холодной воде. Но самая комфортная для меня температура – 21-24 градуса.
Я плавал и в воде 35-36 градусов. Это как в бане, только еще плыть надо. Ох.
– Как ходить в туалет во время заплывов?
– Когда дистанции короткие (2-3 часа), то практически вся жидкость выходит с потом. На длинных – как все люди в воде. Просто чуть-чуть расслабляешь ноги и пытаешься об этом не думать. По большому никак не ходишь, потому что организм максимально мобилизируется и желания просто нет. Даже после заплыва можешь сходить только спустя 2-3 часа.
– Сталкивались с рыбами и другим живым водным?
– Бывает, да. На чемпионатах Азии на Пхукете я вылез после заплыва – у меня все руки покусали моллюски и медузы. Крайне неприятно, конечно. Во время заплыва особо не чувствуешь – ну, небольшие покалывания только.
Маленькие рыбы и моллюски не опасны. Гораздо неприятнее медузы, но я их нормально переношу. Некоторых увозили в госпиталь из-за них. Бывали случаи, когда спортсмены натыкались на морских ежей. Увозили в больницу, потому что иголку просто так не вытащишь.
– Читал, что в некоторые моменты ваш пульс достигал 160 ударов в минуту.
– Первую половину средний пульс был 160, да. Потом он чуть-чуть упал – до 144 где-то. Я начал быстрее, чем должен был, и сделал большой запас. Поэтому вторую половину дистанции плыл спокойнее. Пульс около 150 – вполне нормальный для такого заплыва.
– Как готовились?
– Подготовка началась в марте, как раз когда отменили летнюю Олимпиаду в Токио. Я плавал, бегал кроссы, ездил на велосипеде, ходил в длительные походы в горы. Во время подготовки для себя пробежал марафон. До 2020 года я бегал его 3 раза – ни разу не добежал.
Всего подготовка длилась 4 месяца.
Я решился на этот заплыв, потому что отменили Олимпиаду и нужна была мотивация, какая-то цель. Хотелось посмотреть, как я смогу преодолеть себя. Доказать что-то себе. Никаких денег и медалей он не принес. Это некоммерческая история.
Были тренировочные заплывы перед основным. Первый – 5 км. Второй – 12. Потом – 17. Потом – 35. И последний – 23. Во время этих тренировочных заплывов уже была уверенность, что 56 я проплыву.
– Мысли во время заплыва – о чем?
– Много о чем думал, но сейчас уже не вспомнишь, о чем конкретно. Я же останавливался раз в час, разговаривал с сопровождающими (тренером, подругой, рефери).
На соревнованиях обычно не до раздумий, потому что там соперники, там надо выполнять задачи, быть сконцентрированным и смотреть по сторонам. Чтобы не получить случайно пяткой в глаз. Есть даже спортсмены, у которых тактика – мешать соперникам из других команд.
Во время этого заплыва я часто поднимал голову, держал ориентир. Гениальных мыслей пока не приходило. Кроме того, что нужно тренироваться больше.
– А когда вышел на берег?
– Скорее костюм снять. Потому что он во многих местах натер до болячек. Но это нормально. И потом была небольшая радость, что я это сделал.
Позже появилось ощущение, что я теперь могу все. Когда осознаешь, сколько проплыл. 56 километров – немногие могут столько пешком пройти. Но вообще, если правильно подойти к делу, то человеческий организм способен на все – какой раз уже в этом убеждаюсь.
– Как спалось в ночь после?
– Мы возвращались на корабле, погода чуть испортилась, укачивало, поэтому там нормально не спалось. Потом уже в гостинице хорошо поспал. Не сказать, что вырубился. Но спал, говорят, практически без задних ног.
– Какие физические ощущения были утром – тело болело?
– Ну, мышцы чуть-чуть побаливали. Для меня это обычные утренние ощущения.
– Как давно вы плаваете и почему именно плавание на открытой воде?
– Занимаюсь с 7 лет − это уже 19 лет. Первые крупные соревнование начались в 14. В 2012 году [в 18 лет] в бассейне я выиграл чемпионат Казахстана на дистанции 1500 м. Там участвовал мужчина – пятикратный чемпион мира по плаванию на открытой воде. Я с ним конкурировал в бассейне и подумал: «А почему бы не попробовать?» Попробовал – понравилось, затянуло.
Мне очень сильно нравится плавать. Поэтому я и не заканчиваю этим заниматься. Люблю плавать везде. До сих пор выступаю в бассейне на домашних чемпионатах. И вся подготовка проходит в бассейне.
В открытой воде главное – умение ориентироваться. Ты можешь быть быстрее и выносливее, но выбрать неправильную траекторию, проплыть лишние километры и проиграть.
– Плавание на открытой воде – опасный вид спорта? Это же не просто соревнование с другими людьми, а столкновение со стихией.
– Если соблюдаются все меры, то он такой же, как триатлон. Конечно, вода – есть вода, этим фактором нельзя пренебрегать. Можно и наглотаться, и получить спазм, и в погодные условия неприятные попасть. Но все равно – это не такой экстремальный вид спорта, как прыжки с парашюта или, например, альпинизм.
На больших соревнованиях на открытой воде используется электронная система (браслеты), которая отслеживает состояние спортсмена. Можно отследить состояние здоровья, количество гребков, глубину погружения. В заплыве на Иссык-Куле мы это не использовали, потому что корабль сопровождения всегда плыл рядом – я в любой момент мог поднять руку.
Любой спорт – соревнование с самим собой в первую очередь.
– Но это в любом случае соревнование не только с самим собой, но и с природой. Один на один со стихией.
– Честно, я об этом даже не думал. И, скорее всего, погода поэтому была достаточно хорошая.
Если не воспринимаешь погоду как соперника, то она будет благосклонна к тебе.
Чем больше нервничаешь, тем больше ощущаешь сопротивление погоды.
– Как избежать судорог?
– Они появляются из-за того, что у мышцы хватает энергии, чтобы сократиться, но не хватает, чтобы расслабиться. Элементарно: нужно больше плавать и тренироваться, чтобы такого не случалось. Может быть, стоит пройти обследование – организму может не хватать калия или магния. У меня около 10 лет не было судорог.
– Что дальше?
– Из-за пандемии много всего отменяется, не знаешь, к чему готовиться. Пока основная ставка на Олимпийские игры в следующем году. А вообще, каждый старт – это небольшой пункт к выполнению своей миссии, мечты.
Мощная история. Мотивирует. Осталось научиться нормально плавать
чисто вся моя жизнь в одном комменте
Это ж сколько он калорий сжег? 🤔
Я в школе тоже много плавал. В физике и химии.