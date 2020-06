Девушка с инвалидностью прыгает с парашютом, помогает фанатам и учит семь языков. Ее интервью вдохновляет

– Видел, что у вас даже коляска стилизована под цвета ЦСКА.

– Есть специальные защитные экраны, чтобы пальцы не попадали в спицы. Но это была моя старая коляска, потом я пересела на коляску активного типа.

Моя сестра – дизайнер, она разработала дизайн, отдали диски на аэрографию. Красно-синие – мои цвета. Сейчас на матчи не ставлю защитные экраны, потому что они под другой тип колес. Так что на новой коляске уже нет экранов.

Как-то с другом были на футболе. Он тоже на коляске, собирает стикеры. Говорит: «О, у меня стикер. Куда бы его приклеить?». Смотрит, смотрит… Сначала хотел на свою коляску наклеить, но потом посмотрел на мою и сказал: «О, нашел!». Теперь на моей коляске висит эмблема ЦСКА. В любом месте и жизненной ситуации всегда со мной есть частичка клуба.

– На вашу трибуну приносили Суперкубок России. Футболисты не заходят?

– Не заходили, но идея хорошая. Хотя на фанатскую трибуну уже приходили Томаш Нецид, Василий Березуцкий, Вагнер Лав, Хердур Магнуссон. Может, и к нам зайдут.

– Появление трибуны – заслуга Гинера?

– Это был 2009 год, когда стадион находился на стадии планировки. Все началось с того, что мы поговорили с Евгением Ленноровичем на ежегодной встрече с болельщиками. Просила его: «Выделите хотя бы пару мест, чтобы люди с инвалидностью могли прийти и поддержать команду». А он сделал гораздо лучше.

«Благодаря футболу я вышла из дома»

С января 2017 года Елена работала консультантом в CAFE (Center for Access to Football in Europe) – организации при УЕФА, занимающейся вопросами доступа на стадионы для болельщиков с инвалидностью. В феврале того же года Елена выступила на Совете РФС перед Виталием Мутко и позже получила должность сотрудника по работе с болельщиками с инвалидностью в Союзе.

«Сейчас я работаю на матчах сборной, принимаю заявки от организаций болельщиков с инвалидностью. Несколько лет назад мне тяжело было достать билеты на встречи национальной команды. Сейчас все совершенно по-другому. Есть люди, которые работают с такими болельщиками. Можно просто оставить заявку, и мы выдадим приглашения. На сайте РФС размещают всю необходимую информацию.