Девушка с инвалидностью прыгает с парашютом, помогает фанатам и учит семь языков. Ее интервью вдохновляет

«Прожить на одну пенсию и заплатить за билет на футбол сложно»

– Сколько европейских стадионов вы посетили?

– Много. Для кого-то важно посетить страну и увидеть, например, Собор Парижской Богоматери, а для меня – посмотреть стадион.

Больше всех люблю Испанию. Для меня там прекрасно все. Но наши стадионы лучше и доступнее, чем там. У нас больше места, у нас больше услуг. Там тоже это есть, но у нас выше уровень.

Если предложат сходить в «Лужники» или на «Сантьяго Бернабеу», я выберу наш стадион. По доступности, по просмотру мы лучше. В Европе посещаемость очень высокая, достать билеты практически невозможно. Там покупают билеты и абонементы.

Был такой случай. На «Альянс Арене» по всему стадиону пронумерованы места. Как-то получилось так, что я пришла и заняла соседнее место. Ко мне подошли и сказали: «Подвинься, ты не на своем месте». Думаю: «Наверняка не будет полный стадион». Я заблуждалась. К началу матча все места были заняты.

В России с трепетом относятся к болельщикам. Пока у нас не такая высокая посещаемость, как в Европе. Разница в том, что люди покупают билеты и знают, что им будет предоставлено максимальное качество. В России билеты пока бесплатные. Люди приходят на стадион, чтобы просто понять, что есть возможность посещать стадионы. Наверное, разница в этом. Но все равно думаю, с Европой мы на равных.

– Почему с наших болельщиков не берут деньги?

– Платные билеты для болельщиков с инвалидностью – нормальная практика. Так было на ЧМ-2018. Болельщик с инвалидностью платит за билет, сопровождающий – нет.

Но пока наши сервисы и услуги не на самом высоком уровне, и они только внедряются. Наверное, влияют и доходы. Прожить на одну пенсию, еще и заплатить за билет на футбол – сложно.

С одной стороны, это правильно. Если человек говорит, что он такой, как все, то логично, что он придет и заплатит за билет. С другой стороны, на пенсию в 9-10 тысяч рублей, когда нужно заплатить за квартиру и купить продукты, люди просто откажут себе в походе на стадион.

– Как быть?

– Сейчас одна из наших целей – трудоустройство людей с инвалидностью. Чтобы такие люди могли работать наравне со всеми и получать деньги. Такие ситуации есть в «Спартаке», «Зените», том же курском «Авангарде».

Как правило, такие люди занимаются работой с болельщиками с инвалидностью. В РФС сейчас работает Дмитрий Корчагин, он пишет статьи. У него ДЦП. Ему крупно повезло. В РФС перед Кубком конфедераций-2017 узнали о его мечте – работать в футбольной структуре.

Накануне товарищеского матча против Ирана (10-го октября 2017 года – прим. «Гола») Диму пригласили на тренировку, перед началом которой его ждал сюрприз: генеральный секретарь РФС Александр Алаев воплотил мечту в реальность. Диму пригласили работать к нам, где он и трудится в настоящее время.

– Круто.

– Сидеть дома и ничего не делать никому не будет полезно. Пенсии у нас растут. Трудно сказать, что в Европе лучше или не лучше. Там колоссальные налоги. У меня есть знакомый, который зарабатывает 10 тысяч евро и отдает до 8 тысяч. Хорошо там, где нас нет.

Хочется, чтобы ушли стереотипы, что человек с инвалидностью не может быть полезным сотрудником. Наоборот, наверное, такой человек более сосредоточен на работе. Если в него поверили, то он максимально покажет себя.