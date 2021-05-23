Название стадиона «Cан-Сиро» – это имя епископа. Почему «Милан» и «Интер» переименовали его в честь футболиста и не переругались
Самая известная аномалия имени в европейском футболе. Смотрите. «Рома» и «Лацио» в Риме играют на одном стадионе – и оба называют его «Стадио Олимпико». «Сампдория» и «Дженоа» в Генуе тоже играют на одном стадионе – и оба называют его «Луиджи Феррарис». Но вот «Милан» и «Интер» в Милане тоже играют на одном стадионе – но называют его по-разному. Первые – «Сан-Сиро». Вторые – «Джузеппе Меацца».
Как так?
Что такое «Сан-Сиро» и причем здесь библейский сюжет об Иисусе?
Сан-Сиро – район Милана на западе города. Называется он так в честь первого епископа Павии (город в Ломбардии в 35 км от Милана) Сира. Церковный манускрипт XIV века говорит, что Сир был тем самым мальчиком, который подал Иисусу хлеб с водой перед чудом насыщения пяти тысяч человек. Это единственное чудо, которое есть во всех четырех канонических Евангелиях.
Изначально Сан-Сиро был деревней возле церкви Сан-Сиро-алла-Вепра. Со временем Милан разрастался, и Сан-Сиро стал его частью. На данный момент там есть ипподром, несколько концертных залов и самый большой стадион Италии. Он появился в 1926 году – и сразу стал «Сан-Сиро» из-за территории.
Как «Сан-Сиро» стал «Джузеппе Меацца»?
«Милан» основан в 1899 году и переехал на «Сан-Сиро» сразу же после его постройки в 1926-м – все этапы возведения оплачивал президент клуба Пьеро Пирелли.
«Интер» появился в 1908 году и изначально играл на специально построенной для себя арене. Но со временем она не справлялась со спросом, а реконструировать ее нельзя. Поэтому «Интер» переехал на «Сан-Сиро» как на единственный большой стадион в городе. Это сейчас «Интер» и «Милан» – вечные и главные соперники друг для друга. Но тогда «Милан» вообще не препятствовал совместной аренде стадиона. И даже выступал за.
Джузеппе Меацца появился в жизни «Интера» в 1927 году. В первый период он отыграл за клуб более 300 матчей, трижды побеждал в чемпионате, брал Кубок Италии и чемпионат мира в статусе игрока «Интера».
В 1940-м Меацца уехал в «Милан», поиграл там два года и съездил к «Ювентусу», «Варезе» и «Аталанте». И только в 1946-м на годик вернулся в «Интер». Меацца – абсолютная легенда «Интера», но при этом уважаемая «Миланом».
В память о нем в 1980 году «Сан-Сиро» официально переименован в «Джузеппе Меацца». Как один из очень немногих объединяющих факторов для двух враждующих клубов. Эту идею выдвинула Федерация футбола Италии – ее поддержали власти Милана, «Интер» и сам «Милан». Важная дополнительная идея: Меаццу знала и уважала вся Италия, но недооценивал остальной мир. Через переименование стадиона итальянцы хотели усилить популярность своего героя. Тем более «Милан» и «Интер» постоянно играли в еврокубках.
До сих пор название не изменено. Официальный сайт Серии А говорит, что «Милан» играет домашние матчи на «Джузеппе Меацца». Но многие телевещатели и фанаты «Милана» говорят, что стадион клуба называется именно «Сан-Сиро». Просто так привычнее, да и уважительно к истокам.
Кстати, кому вообще принадлежит стадион?
Никому. Изначально арена строилась руководством и акционерами «Милана». Они расширили ее до 35 тысяч, но потом продали городскому управлению в 1935 году. Те подсуетились с увеличением вместимости и через пару лет достроили второй ярус, который позволил установить улучшенное освещение (дальше его еще несколько раз реконструировали).
Формально «Милан» и «Интер» – арендаторы стадиона. Изначально у клубов были настолько дружественные отношение, что они даже делили одну раздевалку (то есть переодевались перед матчами между собой в одном помещении). Но со временем отношения обострились, поэтому «Милан» и «Интер» попросили властей Милана построить две разные раздевалки и оформить их по-разному – в соответствии с клубными цветами.
На стадионе даже есть специальное подразделение стюардов, которые охраняют неприкосновенность раздевалок. Они не позволяют фанатам и игрокам пройти в неправильную версию хозяйской раздевалки. То есть если на стадионе играет «Милан», то сотрудники охраняют пустую раздевалку «Интера». И наоборот.
Паоло Мальдини, который посвятил «Милану» более 25 лет, однажды сказал об игре с «Интером» на одном стадионе:
«Мы уважаем «Интер», но не любим его. Разумеется, иногда фанаты не слишком довольны, что мы играем с нашим самым большим соперником на одной арене. Это вопросы культуры и восприятия. Если в одни выходные туда пришли фанаты в красно-черных цветах и пели песни «Милана», то очень странно видеть через неделю символику «Интера».
Но мы ничего не можем с этим сделать. Это самый большой и самый популярный стадион Италии. Играть на нем – огромная честь. Поэтому мы лишь можем спокойно смотреть на этот вопрос. А в день дерби – настраиваться на победу над «Интером».