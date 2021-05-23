Название стадиона «Cан-Сиро» – это имя епископа. Почему «Милан» и «Интер» переименовали его в честь футболиста и не переругались

Джузеппе Меацца появился в жизни «Интера» в 1927 году. В первый период он отыграл за клуб более 300 матчей, трижды побеждал в чемпионате, брал Кубок Италии и чемпионат мира в статусе игрока «Интера».

В 1940-м Меацца уехал в «Милан», поиграл там два года и съездил к «Ювентусу», «Варезе» и «Аталанте». И только в 1946-м на годик вернулся в «Интер». Меацца – абсолютная легенда «Интера», но при этом уважаемая «Миланом».

В память о нем в 1980 году «Сан-Сиро» официально переименован в «Джузеппе Меацца». Как один из очень немногих объединяющих факторов для двух враждующих клубов. Эту идею выдвинула Федерация футбола Италии – ее поддержали власти Милана, «Интер» и сам «Милан». Важная дополнительная идея: Меаццу знала и уважала вся Италия, но недооценивал остальной мир. Через переименование стадиона итальянцы хотели усилить популярность своего героя. Тем более «Милан» и «Интер» постоянно играли в еврокубках.

До сих пор название не изменено. Официальный сайт Серии А говорит, что «Милан» играет домашние матчи на «Джузеппе Меацца». Но многие телевещатели и фанаты «Милана» говорят, что стадион клуба называется именно «Сан-Сиро». Просто так привычнее, да и уважительно к истокам.

Кстати, кому вообще принадлежит стадион?

Никому. Изначально арена строилась руководством и акционерами «Милана». Они расширили ее до 35 тысяч, но потом продали городскому управлению в 1935 году. Те подсуетились с увеличением вместимости и через пару лет достроили второй ярус, который позволил установить улучшенное освещение (дальше его еще несколько раз реконструировали).

Формально «Милан» и «Интер» – арендаторы стадиона. Изначально у клубов были настолько дружественные отношение, что они даже делили одну раздевалку (то есть переодевались перед матчами между собой в одном помещении). Но со временем отношения обострились, поэтому «Милан» и «Интер» попросили властей Милана построить две разные раздевалки и оформить их по-разному – в соответствии с клубными цветами.

На стадионе даже есть специальное подразделение стюардов, которые охраняют неприкосновенность раздевалок. Они не позволяют фанатам и игрокам пройти в неправильную версию хозяйской раздевалки. То есть если на стадионе играет «Милан», то сотрудники охраняют пустую раздевалку «Интера». И наоборот.