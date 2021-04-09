Прозвище фанатов «Барселоны» – задницы. Появилось из-за архитектуры стадиона и не считается оскорблением

«Барселона» сыграет с «Реалом» в 30-м туре чемпионата Испании. Кулес «Барсы» на матче присутствовать не смогут, как и фанаты «Реала» – матч пройдет без зрителей.

Кто такие кулес и откуда пошло это название?

Краткая история такова:

• Прозвищу уже больше сотни лет, пошло оно с 1910-х годов.

• Тогда «Барса» играла не на «Камп Ноу» (он был открыт в 1957-м), а на небольшом «Камп дель Каррер Индастриал», открытом в 1909-м.

• Это был первый стадион в Испании с искусственным освещением.

• Он был рассчитан всего на шесть тысяч зрителей и всех желающих вместить не мог. Кому недоставало места, тот забирался на бетонную стену, которая окружала стадион.

• Проходящие под этими конструкциями видели примерно такую картину.