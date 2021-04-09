Прозвище фанатов «Барселоны» – задницы. Появилось из-за архитектуры стадиона и не считается оскорблением
«Барселона» сыграет с «Реалом» в 30-м туре чемпионата Испании. Кулес «Барсы» на матче присутствовать не смогут, как и фанаты «Реала» – матч пройдет без зрителей.
Кто такие кулес и откуда пошло это название?
Краткая история такова:
• Прозвищу уже больше сотни лет, пошло оно с 1910-х годов.
• Тогда «Барса» играла не на «Камп Ноу» (он был открыт в 1957-м), а на небольшом «Камп дель Каррер Индастриал», открытом в 1909-м.
• Это был первый стадион в Испании с искусственным освещением.
• Он был рассчитан всего на шесть тысяч зрителей и всех желающих вместить не мог. Кому недоставало места, тот забирался на бетонную стену, которая окружала стадион.
• Проходящие под этими конструкциями видели примерно такую картину.
• Английский писатель Фил Болл, рассуждая о том времени, прокомментировал: «Все, что вы могли видеть – это целый ряд задниц».
• Слово «cul» на каталонском языке – «задница». Множественное число – culers было упрощено до cules. Так и прозвали – фактически задницами.
• Есть и другая версия. Причина та же (нависающие ряды), но пошло это от игроков «Реала», которые играли на этом стадионе финал Кубка Испании-1916 против «Атлетика». Игру пришли посмотреть фанаты «Барсы», которые, естественно, болели за «Атлетик» (он и победил 4:0).
• Существовала и такая версия – тот стадион был построен на поле, где раньше росла капуста (сol – «капуста»). Но подтверждений такой версии не нашлось.
Сайт Ла Лиги публиковал статью про происхождение прозвища. Все-таки победил первый вариант – с задницами.
В 1922-м «Барселона» переехала на вместительный (30 тысяч) «Камп де Лес Кортс», так что и привычный вид зрителей со спины уже пропал. Но прозвище осталось. До сих пор в речевках и песнях фанатов присутствует это слово.
Поначалу оно могло использоваться в негативном тоне по отношению к игрокам и фанатам, но со временем информация об этом затерялась. Сейчас уж точно никакого негатива оно в себе не несет.
Официальный сайт все же вернул букву «r», так что оформляя членскую карточку, предлагается стать все-таки одним из Culers.
А в 2014 году Королевская академия испанского языка опубликовала 23-е издание словаря испанских слов. В числе новых оказалось и culé – применительно к клубу «Барселона». Значение слова – «игрок или фанат «Барселоны».