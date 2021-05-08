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#Фил Кессел #НХЛ #Аризона

Кессел из «Аризоны» набрал 900 очков в НХЛ. Он – второй действующий американский хоккеист с таким показателем

08 мая, 10:27

Фил Кессел выступает в НХЛ с сезона-2006/07. За это время он поиграл в «Бостоне», «Торонто», «Питтсбург» и сейчас бьется за «Аризону».

Сейчас Кесселу 36 лет. В сумме он провел в НХЛ больше тысячи матчей. А в последнем, против «Сан-Хосе», набрал 900-е очко в матчах лиги. Кессел – второй действующий американский хоккеист, которому покорилась эта отметка. Другой – Патрик Кейн (у него 1027 очков по «гол+пас»).

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Источник:
твиттер НХЛ
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