Динамо (х)

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Шипачев – лидер России на этой Олимпиаде и худший провал на прошлой. Как случилось это чудо? Объясняют эксперты
#Вадим Шипачев
Шайба в игре КХЛ попала в женщину и рассекла ей лицо. Игрок извинился уже в перерыве
#КХЛ
Сенсационный юниор КХЛ: самый молодой капитан в истории лиги и забил первую шайбу в плей-офф вратарю на 22 года старше
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#Никита Гуслистов
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Кагарлицкий не заиграл в СКА и думал о завершении карьеры. А приехал в Петербург – и забил впервые с 2019-го
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#Дмитрий Кагарлицкий
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Хоккеист «Динамо» забил носом. Потом спокойно встал и порадовался 👃🏻
#Дмитрий Яшкин
Легенду канадского ТВ уволили за критику иммигрантов. Теперь за него спорят клубы КХЛ
#Дон Черри
20 шайб за пять матчей, рекорды, лидерство – так выглядит настоящее «Динамо»
#Динамо (х)