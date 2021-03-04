Сенсационный юниор КХЛ: самый молодой капитан в истории лиги и забил первую шайбу в плей-офф вратарю на 22 года старше

Московское «Динамо» в первом матче плей-офф благодаря всего лишь одному голу победило «Северсталь» – забил Яшкин, а 40-летний голкипер Еременко оформил шатаут.

Во второй игре он же пропустил пять и заменился, а «Динамо» проиграло.

Первый период «Северсталь» выиграла после точного удара 18-летнего Никиты Гуслистова. Забил он вратарю, который уже играл в чемпионате России, когда Гуслистов еще даже не родился.