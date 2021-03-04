Сенсационный юниор КХЛ: самый молодой капитан в истории лиги и забил первую шайбу в плей-офф вратарю на 22 года старше
Московское «Динамо» в первом матче плей-офф благодаря всего лишь одному голу победило «Северсталь» – забил Яшкин, а 40-летний голкипер Еременко оформил шатаут.
Во второй игре он же пропустил пять и заменился, а «Динамо» проиграло.
Первый период «Северсталь» выиграла после точного удара 18-летнего Никиты Гуслистова. Забил он вратарю, который уже играл в чемпионате России, когда Гуслистов еще даже не родился.
Гуслистов в 2021-м:
- В ворота «Динамо» забил первую для себя шайбу в плей-офф КХЛ.
- В январе стал самым молодым русским хоккеистом с хет-триком в матче КХЛ – трижды забил «Автомобилисту». Потратил на это достижение всего 11,5 минут в первом периоде, который «Северсталь» и выиграла 3:0. Добавил еще и голевую передачу, и его клуб победил 6:3.
- Еще в январе стал самым молодым капитаном в КХЛ, вывел «Северсталь» на игру против СКА. Закончили 1:4, зато рекорд:
Кто этот парень:
- Родился в поселке городского типа Хохлово (примерно две тысячи жителей) в 50 км от Череповца.
- В пять лет впервые заиграл в хоккей. Когда пошел в школу, ездил на тренировки в Череповец. Потом уже поселился в городе с родителями, добираться стало легче.
- Воспитавший Вадима Шипачева тренер Вячеслав Дубровин ставил Гуслистова в защиту, но позже перевел в нападение. Поначалу много он там не забивал, но понемногу прибавлял. «Талант помноженный на трудолюбие», – оценка от Дубровина.
- Гуслистов считает, что переход на взрослый уровень дался легко, потому что он прошел три этапа подготовки – секцию, НМХЛ и затем МХЛ: «Все получалось достаточно плавно, с каждым новым сезоном рос уровень».
- Сезон-2020/21 – дебютный для Гуслистова в КХЛ. Первый гол забил «Спартаку», но даже не взял шайбу на память: «Главное – не забить один раз, а забивать еще и еще».
Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после хет-трика Гуслистова ответил на вопрос, есть ли что-то общее между ним и Павлом Бучневичем, который последним забивал трижды за клуб в КХЛ. «Никиту я больше знаю, в руках держал, парень с большим, надеюсь, будущим, с хорошим игровым мышлением, с хорошим функциональным состоянием», – сказал тренер.
Помимо гола в ворота «Динамо» Гуслистов приписал себе и ассист. А «Северсталь» в двух матчах хоть и пропустила от каждого из сильнейшей тройки нападения лиги Кагарлицкий-Яшкин-Шипачев, но всего лишь по голу. А во втором матче с помощью Гуслистова вынесла «Динамо» 5:2. Счет в серии теперь 1-1.
Никита, продолжай жечь!