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Хоккей
Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил
#КХЛ
Хоккей
16-летний хоккеист из системы «Динамо» умер в больнице. Он потерял сознание на скамейке
#Валентин Родионов
Хоккей
Главный тренер «Динамо» Кудашов установил рекорд КХЛ по победам подряд. Прежний был у Знарка и держался три года
#Динамо (х)
Хоккей
«Динамо» обновило клубный рекорд – у него 8 побед подряд на старте сезона КХЛ
#Динамо (х)
Хоккей
Шипачев – лучший ассистент в истории КХЛ. У него 510 передач
#Вадим Шипачев
Хоккей
Лучший снайпер КХЛ Яшкин ушел в «Аризону»
#Дмитрий Яшкин
Хоккей
Войнов вернулся в хоккей и подписал контракт с «Динамо». Он не играл год, ожидая предложений из НХЛ
#Вячеслав Войнов
Хоккей
41-летний игрок хоккейного «Динамо» Еременко продлил контракт с клубом. Он проведет в нем 17-й сезон
#Александр Еременко
Хоккей
«Динамо» стало первой командой в истории МХЛ, вышедшей в финал плей-офф без поражений. У него девять побед подряд
#МХЛ
Хоккей
СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выбив «Динамо»
#СКА (х)
Хоккей
Мать погибшего хоккеиста «Динамо» обратилась к игроку, попавшего шайбой в голову сына. Сказала, что не винит его
#Тимур Файзутдинов
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Спартак» проиграл «Динамо» 0:6 в матче КХЛ. Все шесть шайб влетели за первую половину
#КХЛ
Хоккей
Умер бывший хоккеист «Динамо» и «Салавата» Артем Чернов. Ему было 38 лет
#Артем Чернов
Хоккей
Вратарь «Динамо» Еременко отбил 38 бросков и сделал голевой пас. Ему 40 лет
#Александр Еременко
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
Шипачев набрал 600-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ. Только Мозякин имеет больше 🏒
#Вадим Шипачев
Хоккей
«Динамо» победило СКА, Кагарлицкий забил впервые с декабря
#СКА
Хоккей
Крикунов не будет тренировать «Динамо» в игре со СКА из-за аппендицита
#Динамо (х)
Хоккей
«Спартак» вел у «Динамо» 4:1 в третьем периоде, но победил только по буллитам
#Спартак (х)
Хоккей
Кагарлицкий перешел из СКА в «Динамо»
#Дмитрий Кагарлицкий
Хоккей
«Динамо» продлило контракт с 40-летним вратарем Еременко. Это его 16-й сезон за клуб
#Александр Еременко
Хоккей
Яшкин – MVP регулярного чемпионата КХЛ
#Дмитрий Яшкин
Хоккей
Шипачев – лучший игрок сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
#Вадим Шипачев
Хоккей
«Спартак» и «Динамо» сыграют матч КХЛ без зрителей. Лига бесплатно покажет игру на ютуб-канале
#КХЛ