«Спартак» проиграл «Динамо» 0:6 в матче КХЛ. Все шесть шайб влетели за первую половину

Разгромное поражение в КХЛ, где уже в первом периоде «Спартак» уступал «Динамо» 0:4. Шестую шайбу динамовцы забили на 26-й минуте.

Три гола забил Дмитрий Яшкин. Это его третий хет-трик в сезоне.

Вадим Шипачев набрал четыре очка, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 46 очками.

«Динамо» идет четвертым в таблице Западной конференции, «Спартак» – седьмой.