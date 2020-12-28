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#КХЛ #Хоккей #Спартак (х) #Динамо (х)

«Спартак» проиграл «Динамо» 0:6 в матче КХЛ. Все шесть шайб влетели за первую половину

19 минут назад

Разгромное поражение в КХЛ, где уже в первом периоде «Спартак» уступал «Динамо» 0:4. Шестую шайбу динамовцы забили на 26-й минуте.

  • Три гола забил Дмитрий Яшкин. Это его третий хет-трик в сезоне.
  • Вадим Шипачев набрал четыре очка, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 46 очками.
  • «Динамо» идет четвертым в таблице Западной конференции, «Спартак» – седьмой.
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