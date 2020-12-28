КХЛ
Хоккей
Спартак (х)
Динамо (х)
«Спартак» проиграл «Динамо» 0:6 в матче КХЛ. Все шесть шайб влетели за первую половину
19 минут назад
Разгромное поражение в КХЛ, где уже в первом периоде «Спартак» уступал «Динамо» 0:4. Шестую шайбу динамовцы забили на 26-й минуте.
- Три гола забил Дмитрий Яшкин. Это его третий хет-трик в сезоне.
- Вадим Шипачев набрал четыре очка, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги с 46 очками.
- «Динамо» идет четвертым в таблице Западной конференции, «Спартак» – седьмой.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые