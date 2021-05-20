Войнов вернулся в хоккей и подписал контракт с «Динамо». Он не играл год, ожидая предложений из НХЛ

«Динамо» объявило о двухлетнем контракте с Вячеславом Войновым. Это его первый клуб после сезона-2019/20.

Последняя игра Войнова прошла в марте 2020 года. Тогда он выступал за «Авангард» и дошел с ним до первого раунда плей-офф КХЛ.

В межсезонье он ушел из клуба и с тех пор оставался без команды. Инсайдеры писали, что Войнов ждет предложений из НХЛ или контракта на 100 миллионов от команды КХЛ.

Запросы Войнова подтверждал тренер «Авангарда» он говорил о невозможности подписать его из-за потолка зарплат и желания вернуться в НХЛ.

Войнову 31 год. Он двукратный победитель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион-2018 и обладатель Кубка Гагарина.

В 2011 году он дебютировал в НХЛ за «Лос-Анджелес», но в 2014-м он стал фигурантом дела о домашнем насилии. Из-за этого его карьера в США фактически прекратилась: лига дисквалифицировала его на неопределенный срок, а суд признал виновным в избиении жены.

В 2015 году Войнов провел три месяца в американской тюрьме, а потом уехал в Россию, где подписал контракт со СКА.