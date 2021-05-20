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#Вячеслав Войнов #НХЛ #КХЛ #Динамо (х)

Войнов вернулся в хоккей и подписал контракт с «Динамо». Он не играл год, ожидая предложений из НХЛ

час назад

твиттер «Динамо»

«Динамо» объявило о двухлетнем контракте с Вячеславом Войновым. Это его первый клуб после сезона-2019/20.

  • Последняя игра Войнова прошла в марте 2020 года. Тогда он выступал за «Авангард» и дошел с ним до первого раунда плей-офф КХЛ.
  • В межсезонье он ушел из клуба и с тех пор оставался без команды. Инсайдеры писали, что Войнов ждет предложений из НХЛ или контракта на 100 миллионов от команды КХЛ.
  • Запросы Войнова подтверждал тренер «Авангарда» он говорил о невозможности подписать его из-за потолка зарплат и желания вернуться в НХЛ.

Войнову 31 год. Он двукратный победитель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион-2018 и обладатель Кубка Гагарина.

В 2011 году он дебютировал в НХЛ за «Лос-Анджелес», но в 2014-м он стал фигурантом дела о домашнем насилии. Из-за этого его карьера в США фактически прекратилась: лига дисквалифицировала его на неопределенный срок, а суд признал виновным в избиении жены.

В 2015 году Войнов провел три месяца в американской тюрьме, а потом уехал в Россию, где подписал контракт со СКА. 

  • В 2018 году после окончания контракта со СКА Войнов уже оставался без хоккея на год. 
  • Тогда он пробовал вернуться в НХЛ, но его никто не подписал, а лига сохранила дисквалификацию. В итоге он остался в России
  • НХЛ отменила его дисквалификацию только в сезоне 2019/20.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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