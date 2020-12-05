Александр Еременко
КХЛ
Хоккей
Иван Муранов
Динамо (х)
Вратарь «Динамо» Еременко отбил 38 бросков и сделал голевой пас. Ему 40 лет
05 декабря, 17:04
«Динамо» разгромило «Салават Юлаев» со счетом 3:0. Вратарь «Динамо» Александр Еременко в этом матче отыграл на ноль.
В этой игре у Еременко набралось 38 отраженных бросков. Еще он сделал голевой пас на Ивана Муранова.
Всего в сезоне-2020/21 Еременко отыграл 14 матчей в КХЛ. Он выступает за «Динамо» с сезона-2011/12. До этого играл за «Салават Юлаев».
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