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#МХЛ #Динамо (х) #Хоккей

«Динамо» стало первой командой в истории МХЛ, вышедшей в финал плей-офф без поражений. У него девять побед подряд

07 апреля, 19:36

Московское «Динамо» сыграет в финале плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Этим выходом оно установило два исторических достижения в МХЛ:

  • «Динамо» прежде ни разу не играл в финале плей-офф. Турнир существует с сезона-2009/10, но лучшим ее достижением за 11 сезонов был полуфинал.
  • Ни одна команда не выходила в финал, выиграв матчи всех серий.

Путь «Динамо»:

✅ 1/8 финала. «Динамо» – «Атлант» – 3:0

✅ 1/4 финала. «Динамо» – «Красная Армия» – 3:0

✅ 1/2 финала. «Динамо» – Толпас» – 3:0.

Финальная серия стартует 15 апреля. Соперником будет победитель пары «Локо» – «Ирбис» (счет в серии 2:0).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Динамо»
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