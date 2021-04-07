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«Динамо» стало первой командой в истории МХЛ, вышедшей в финал плей-офф без поражений. У него девять побед подряд
07 апреля, 19:36
Московское «Динамо» сыграет в финале плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Этим выходом оно установило два исторических достижения в МХЛ:
- «Динамо» прежде ни разу не играл в финале плей-офф. Турнир существует с сезона-2009/10, но лучшим ее достижением за 11 сезонов был полуфинал.
- Ни одна команда не выходила в финал, выиграв матчи всех серий.
Путь «Динамо»:
✅ 1/8 финала. «Динамо» – «Атлант» – 3:0
✅ 1/4 финала. «Динамо» – «Красная Армия» – 3:0
✅ 1/2 финала. «Динамо» – Толпас» – 3:0.
Финальная серия стартует 15 апреля. Соперником будет победитель пары «Локо» – «Ирбис» (счет в серии 2:0).
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