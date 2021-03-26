СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выбив «Динамо»

В пятом матче серии плей-офф КХЛ СКА обыграл «Динамо» 4:0. Счет в серии – 4-1 в пользу СКА, клуб вышел в следующую стадию турнира.

Тимкин отличился за пять секунд до конца первого периода.

Галимов и Ожиганов увеличили преимущество СКА во втором.

Цицюра установил окончательный счет в третьем периоде.

Всего за пять матчей СКА забил 12 голов «Динамо», половину из них – в большинстве. Перед пятой игре главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов признал проблему большого количества удалений у своей команды, но она снова пропустила в меньшинстве – две шайбы из четырех.

СКА в полуфинале Кубка Гагарина встретится с победителем пары ЦСКА – «Локомотив» (счет в серии 3-2).