Александр Еременко
КХЛ
Хоккей
Динамо (х)
41-летний игрок хоккейного «Динамо» Еременко продлил контракт с клубом. Он проведет в нем 17-й сезон
вчера, 19:39
Александр Еременко продлил контракт с московским «Динамо» на сезон-2021/22. Он играет за клуб с 2011 года.
- Еременко 41 год, это один из самых возрастных игроков КХЛ. В текущем сезоне старше него только Павел Дацюк (42 года).
- Контракт Дацюка с «Автомобилистом» истечет в апреле. Если он не продлит его, то Еременко станет самым возрастным игроком.
Следующий сезон станет его 17-м в «Динамо». Он повторит клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева, которые тоже провели по 17 сезонов в команде.
Всего у Еременко 491 матч в КХЛ, 62 из которых без пропущенных голов. В текущем сезоне он провел 30 игр, пять из них «на ноль».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые