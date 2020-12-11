Артем Чернов
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Умер бывший хоккеист «Динамо» и «Салавата» Артем Чернов. Ему было 38 лет
11 декабря, 14:44
О его смерти сообщила Светлана Кольцова – жена экс-защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова:
«Он умер ночью. У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», все было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артем играл вместе, откликнулись на эту беду.
Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь».
Чернов в 2000 году был выбран клубом «Даллас» на драфте НХЛ, но играл только в России и Белоруссии.
В России выступал за разные клубы, включая «Спартак», «Динамо», «Автомобилист», «Салават Юлаев».
В сезоне-2011/12 становился победителем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».
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