Умер бывший хоккеист «Динамо» и «Салавата» Артем Чернов. Ему было 38 лет

О его смерти сообщила Светлана Кольцова – жена экс-защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова:

«Он умер ночью. У Артема было больное сердце, он каждые полгода проходил лечение. Вчера тренировал детей в школе «Салавата Юлаева», все было нормально. Все в шоке, конечно. Мы дружили семьями. Многие ребята, с которыми Артем играл вместе, откликнулись на эту беду.

Он был просто потрясающим человеком! Всегда был готов прийти на помощь».

Чернов в 2000 году был выбран клубом «Даллас» на драфте НХЛ, но играл только в России и Белоруссии.

В России выступал за разные клубы, включая «Спартак», «Динамо», «Автомобилист», «Салават Юлаев».

В сезоне-2011/12 становился победителем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо».