Мать погибшего хоккеиста «Динамо» обратилась к игроку, попавшего шайбой в голову сына. Сказала, что не винит его

16 марта игрок молодежного состава «Динамо» Тимур Файзутдинов умер в больнице. Он попал туда после травмы, полученной в игре с «Локомотивом» 12 марта.

Тогда шайба после броска игрока «Локо» попала ему в голову. Файзутдинова унесли со льда на носилках и госпитализировали, но врачи не спасли его.

Мать погибшего Елена Файзутдинова дала интервью, где обратилась к Дмитрию Тювилину – игроку «Локо», бросившему шайбу. Она сказала, что ни в чем его не винит его и попросила о встрече:

«Ему сейчас тоже очень сложно. Я думаю, что он не виноват в этом, это случайность. Я хочу лично с ним встретиться. Я просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока этого не случилось.

Возможно, тут должно быть не только мое желание. Возможно, мальчик боится посмотреть на меня. Но я поэтому и попыталась объясниться с ним. Сказать, что я никаким образом его не виню. Я хочу сказать, что он теперь должен играть за моего сына. Стать еще лучше и сильнее».