Хоккеист «Динамо» забил носом. Потом спокойно встал и порадовался 👃🏻

Яшкин начал этот сезон с двух матчей без очков, но потом разыгрался. Его статистика прямо сейчас – семь матчей и шесть шайб в КХЛ. Такая же история и по самому «Динамо». Клуб стартовал в сезоне с трех поражений, а потом выиграл четыре игры подряд. В победных матчах «Динамо» забросило 18 шайб.

Яшкин проводит в КХЛ второй сезон. В первом он провел в регулярке 58 матчей и набрал 63 очка. Потом Яшкин объяснял собственную мотивацию по игре в КХЛ: «На вторых ролях я уже достаточно наигрался. Зачем спешить туда за этим ехать, если здесь я могу стараться и главное – развиваться как игрок? Я чувствую, что в КХЛ могу выйти на свой пик».

Яшкину 27 лет. До прихода в «Динамо» он постоянно играл в НХЛ. Сначала шесть сезонов был в «Сент-Луисе», потом сезон отыграл в «Вашингтоне». Фанаты футбольного «Динамо» уже сравнивают Яшкина и Комличенко: «Яшкин забивает головой, а Комличенко – нет». Еще Яшкин надежно играет и у собственных ворот.