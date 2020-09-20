Дмитрий Яшкин
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#Дмитрий Яшкин #КХЛ #Хоккей #Динамо (х)

Хоккеист «Динамо» забил носом. Потом спокойно встал и порадовался 👃🏻

20 сентября, 21:23
Александр Плеханов

твиттер ХК «Динамо»

«Динамо» разгромило «Спартак» (5:0) в матче КХЛ. Первую шайбу в игре забросил Дмитрий Яшкин. Как развивался момент: бросок защитника, рикошет от конька, отскок в нос Яшкину, гол. КХЛ рассказала об этом одним словом: «Пуньк».

Реакция твиттера «Динамо»:

Яшкин начал этот сезон с двух матчей без очков, но потом разыгрался. Его статистика прямо сейчас – семь матчей и шесть шайб в КХЛ. Такая же история и по самому «Динамо». Клуб стартовал в сезоне с трех поражений, а потом выиграл четыре игры подряд. В победных матчах «Динамо» забросило 18 шайб.

Яшкин проводит в КХЛ второй сезон. В первом он провел в регулярке 58 матчей и набрал 63 очка. Потом Яшкин объяснял собственную мотивацию по игре в КХЛ: «На вторых ролях я уже достаточно наигрался. Зачем спешить туда за этим ехать, если здесь я могу стараться и главное – развиваться как игрок? Я чувствую, что в КХЛ могу выйти на свой пик».

Яшкину 27 лет. До прихода в «Динамо» он постоянно играл в НХЛ. Сначала шесть сезонов был в «Сент-Луисе», потом сезон отыграл в «Вашингтоне». Фанаты футбольного «Динамо» уже сравнивают Яшкина и Комличенко: «Яшкин забивает головой, а Комличенко – нет». Еще Яшкин надежно играет и у собственных ворот.

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