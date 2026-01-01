Тимур Билялов

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Вратарь-рекордсмен Билялов останется в «Ак Барсе» еще на два года, хотя им интересовались в НХЛ
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Более пяти часов без пропущенных голов! В российском хоккее обновили рекорд сухой серии
#Тимур Билялов
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