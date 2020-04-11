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#Тимур Билялов #НХЛ #КХЛ #Хоккей #Ак Барс #Торонто (х)

Вратарь-рекордсмен Билялов останется в «Ак Барсе» еще на два года, хотя им интересовались в НХЛ

11 апреля 2020, 17:52

Новое соглашение вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова рассчитано до конца сезона-2021/22. Билялов – обладатель рекордной сухой серии в чемпионатах России. Он не пропускал шайбы 316 минут и 9 секунд.

В декабре 2019-го Sportsnet писал, что Биляловым интересуется «Торонто» и еще несколько команд НХЛ. 

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