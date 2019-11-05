Нефтехимик
КХЛ
Хоккей
Павел Порядин
Ак Барс
ЦСКА (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Нефтехимик #КХЛ #ЦСКА (х) #Хоккей #Ак Барс #Павел Порядин

У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер

05 ноября 2019, 12:15

«Нефтехимик» – команда, внезапный успех которой нужно рассматривать на контрасте. В прошлом сезоне к началу ноября у «Нефтехимика» было всего 12 побед в 24 матчах. В этом сезоне команда чуть более разошлась и выдала 14 побед в 27 встречах.

Процент победных матчей вообще-то мало чем отличается. Преимущество в другом. Последние девять матчей в этом сезоне для «Нефтехимика» – история. Это девять побед, в том числе над СКА (дважды), «Ак Барсом» и ЦСКА. Самое интересное, что эта серия последовала после пяти поражений подряд.

«Нефтехимик»

Главный тренер уже год в «Нефтехимике», сейчас он сдержанно реагирует на все победы

Прошлый сезон для «Нефтехимика» сложился не очень удачно – не попали в плей-офф. Но о смене тренера руководство не задумывалось. Вячеслав Буцаев принял команду тогда, когда все было потеряно, довел ее до конца сезона и даже продлил контракт с «Нефтехимиком». Сейчас, кажется, боссы могут быть довольны.

«Нефтехимик» преобразился, а Буцаев не теряет голову от таких серий. После победы над «Северсталью» (пятая в серии) он спокойно заметил, что команда довольна результатом и продолжает работать дальше.

После победы над «Адмиралом» – разговор о характере. Дальше были комментарии о вере в себя, слаженной обороне. Даже после победы над ЦСКА Буцаев отреагировал очень сдержанно: «Давайте не будем зацикливаться на серии побед. Выигрываем, хорошо, молодцы. Ребята почувствовали вкус к победе, настраиваются от матча к матчу, и мы благодарны им за то, что они выполняют все, о чем мы их просим».

«Нефтехимик»

На самом деле Буцаев просто настроил все сломавшиеся рычаги в «Нефтехимике». Андрей Назаров много говорил, но при нем команда затухала. В декабре-2018 Назарова уволили после девятиматчевой серии из поражений. Так в команде и появился Буцаев.

Буцаев вернул Порядина из фарм-клуба. С одной стороны, летом он не получил больших звезд. С другой стороны, в сумме собрал неплохой состав. В команду пришли Шарыченков, Мерфи, Пайгин, Уайт, Захарчук, Митчелл, Черников. Они если не появились на льду во всех матчах, то участвовали в большей их части.

Лидер – 23-летний русский нападающий, который проводит лучший сезон в карьере

Павел Порядин в КХЛ уже пятый сезон, и для него 2019/20 означает мощный прорыв. Максимальный результат для Порядина – 7 шайб за сезон (2016/17 и 2018/19). В этом он уже забросил восемь.

В конце сентября Порядин дал большое интервью (на тот момент у него было 5 заброшенных шайб) и доступно объяснил на нескольких пунктах свой перфоманс в этом сезоне:

1. Доверие тренера. Порядин отметил то, что ему очень комфортно работать с Буцаевым. Плюс при нем Порядин в прошлом сезоне вернулся из фарм-клуба.

«Нефтехимик»

2. Несмотря на то, что ему 23 года, Порядин не считает себя молодым игроком. Он говорит, что настраивает себя: пора бы уже зажечь.

3. Говорит, что ждет от себя чего-то большего, поскольку сам поднимает для себя планку.

Успех Порядина – еще и результат работы тройки вместе с Митчеллом и Уайтом. На двоих они уже отдали 17 передач, 4 из них были именно на Порядина.

«Нефтехимик» классный везде. Особенно – в социальных сетях

Медийная составляющая «Нефтехимика» в полном порядке, просто потому что подписчикам и болельщикам доносятся все детали: интервью, фотообзоры, инфографика по важнейшим событиям. Есть и прикольные моменты.

На девятую победу подряд была такая реакция.

На восьмую – такая:

На недельный перерыв – такая:

Круто, когда скромный клуб вырывается вперед по игровым результатам и дает огня в медийном пространстве.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Нефтехимик»
Что происходит в этом сезоне КХЛ:
Голы броском через всю площадку – новый тренд русского хоккея
Чем интересен первый гол в КХЛ от парня, который родился в XXI веке
Мозякин никогда не уезжал, чтобы стать первым в истории хоккеистом с 600 матчами в КХЛ
«Витязь» – это сенсация во всем. Идут выше ЦСКА, тренер впервые работает главным в КХЛ, лидеры так никогда не играли
Всего один буллит от игрока СКА уже мотивирует включить хоккей. Идеальная реклама КХЛ
25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Нефтехимик
#КХЛ
#ЦСКА (х)
#Хоккей
#Ак Барс
#Павел Порядин