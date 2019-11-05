У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер
«Нефтехимик» – команда, внезапный успех которой нужно рассматривать на контрасте. В прошлом сезоне к началу ноября у «Нефтехимика» было всего 12 побед в 24 матчах. В этом сезоне команда чуть более разошлась и выдала 14 побед в 27 встречах.
Процент победных матчей вообще-то мало чем отличается. Преимущество в другом. Последние девять матчей в этом сезоне для «Нефтехимика» – история. Это девять побед, в том числе над СКА (дважды), «Ак Барсом» и ЦСКА. Самое интересное, что эта серия последовала после пяти поражений подряд.
Главный тренер уже год в «Нефтехимике», сейчас он сдержанно реагирует на все победы
Прошлый сезон для «Нефтехимика» сложился не очень удачно – не попали в плей-офф. Но о смене тренера руководство не задумывалось. Вячеслав Буцаев принял команду тогда, когда все было потеряно, довел ее до конца сезона и даже продлил контракт с «Нефтехимиком». Сейчас, кажется, боссы могут быть довольны.
«Нефтехимик» преобразился, а Буцаев не теряет голову от таких серий. После победы над «Северсталью» (пятая в серии) он спокойно заметил, что команда довольна результатом и продолжает работать дальше.
После победы над «Адмиралом» – разговор о характере. Дальше были комментарии о вере в себя, слаженной обороне. Даже после победы над ЦСКА Буцаев отреагировал очень сдержанно: «Давайте не будем зацикливаться на серии побед. Выигрываем, хорошо, молодцы. Ребята почувствовали вкус к победе, настраиваются от матча к матчу, и мы благодарны им за то, что они выполняют все, о чем мы их просим».
На самом деле Буцаев просто настроил все сломавшиеся рычаги в «Нефтехимике». Андрей Назаров много говорил, но при нем команда затухала. В декабре-2018 Назарова уволили после девятиматчевой серии из поражений. Так в команде и появился Буцаев.
Буцаев вернул Порядина из фарм-клуба. С одной стороны, летом он не получил больших звезд. С другой стороны, в сумме собрал неплохой состав. В команду пришли Шарыченков, Мерфи, Пайгин, Уайт, Захарчук, Митчелл, Черников. Они если не появились на льду во всех матчах, то участвовали в большей их части.
Лидер – 23-летний русский нападающий, который проводит лучший сезон в карьере
Павел Порядин в КХЛ уже пятый сезон, и для него 2019/20 означает мощный прорыв. Максимальный результат для Порядина – 7 шайб за сезон (2016/17 и 2018/19). В этом он уже забросил восемь.
В конце сентября Порядин дал большое интервью (на тот момент у него было 5 заброшенных шайб) и доступно объяснил на нескольких пунктах свой перфоманс в этом сезоне:
1. Доверие тренера. Порядин отметил то, что ему очень комфортно работать с Буцаевым. Плюс при нем Порядин в прошлом сезоне вернулся из фарм-клуба.
2. Несмотря на то, что ему 23 года, Порядин не считает себя молодым игроком. Он говорит, что настраивает себя: пора бы уже зажечь.
3. Говорит, что ждет от себя чего-то большего, поскольку сам поднимает для себя планку.
Успех Порядина – еще и результат работы тройки вместе с Митчеллом и Уайтом. На двоих они уже отдали 17 передач, 4 из них были именно на Порядина.
«Нефтехимик» классный везде. Особенно – в социальных сетях
Медийная составляющая «Нефтехимика» в полном порядке, просто потому что подписчикам и болельщикам доносятся все детали: интервью, фотообзоры, инфографика по важнейшим событиям. Есть и прикольные моменты.
На девятую победу подряд была такая реакция.
На восьмую – такая:
На недельный перерыв – такая:
Круто, когда скромный клуб вырывается вперед по игровым результатам и дает огня в медийном пространстве.