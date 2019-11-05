У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер

На самом деле Буцаев просто настроил все сломавшиеся рычаги в «Нефтехимике». Андрей Назаров много говорил, но при нем команда затухала. В декабре-2018 Назарова уволили после девятиматчевой серии из поражений. Так в команде и появился Буцаев.

Буцаев вернул Порядина из фарм-клуба. С одной стороны, летом он не получил больших звезд. С другой стороны, в сумме собрал неплохой состав. В команду пришли Шарыченков, Мерфи, Пайгин, Уайт, Захарчук, Митчелл, Черников. Они если не появились на льду во всех матчах, то участвовали в большей их части.

Лидер – 23-летний русский нападающий, который проводит лучший сезон в карьере

Павел Порядин в КХЛ уже пятый сезон, и для него 2019/20 означает мощный прорыв. Максимальный результат для Порядина – 7 шайб за сезон (2016/17 и 2018/19). В этом он уже забросил восемь.

В конце сентября Порядин дал большое интервью (на тот момент у него было 5 заброшенных шайб) и доступно объяснил на нескольких пунктах свой перфоманс в этом сезоне:

1. Доверие тренера. Порядин отметил то, что ему очень комфортно работать с Буцаевым. Плюс при нем Порядин в прошлом сезоне вернулся из фарм-клуба.