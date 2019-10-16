У «Металлурга» все плохо с результатами. Зато в полном порядке с зарплатами

РБК опубликовал интересные данные относительно финансов магнитогорского «Металлурга»:

1. Платежная ведомость составляет 1,75 миллиарда рублей. Больше только у ЦСКА и СКА.

2. Самые высокооплачиваемые игроки «Магнитки»: Сергей Мозякин (получает 180 миллионов рублей в год) и Виктор Антипин (125 миллионов). Это первый и четвертый показатель топа зарплат КХЛ.

3. У «Металлурга» один из самых высоких средних уровней зарплат в КХЛ.

4. Дальше РБК приводит данные по контрактам некоторых игроков. Иван Верещагин получает 50 миллионов рублей в год, Алексей Береглазов – 55, Евгений Тимкин – 55, Николай Кулемин – 95. Дмитрий Буйницкий подписал контракт на три сезона на 100 миллионов рублей.