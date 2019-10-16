У «Металлурга» все плохо с результатами. Зато в полном порядке с зарплатами
РБК опубликовал интересные данные относительно финансов магнитогорского «Металлурга»:
1. Платежная ведомость составляет 1,75 миллиарда рублей. Больше только у ЦСКА и СКА.
2. Самые высокооплачиваемые игроки «Магнитки»: Сергей Мозякин (получает 180 миллионов рублей в год) и Виктор Антипин (125 миллионов). Это первый и четвертый показатель топа зарплат КХЛ.
3. У «Металлурга» один из самых высоких средних уровней зарплат в КХЛ.
4. Дальше РБК приводит данные по контрактам некоторых игроков. Иван Верещагин получает 50 миллионов рублей в год, Алексей Береглазов – 55, Евгений Тимкин – 55, Николай Кулемин – 95. Дмитрий Буйницкий подписал контракт на три сезона на 100 миллионов рублей.
Огромные контракты сложно принять, учитывая пару фактов. Во-первых, «Металлург» сейчас идет на последнем месте таблицы Востока (всего 14 очков, хуже в КХЛ только у рижского «Динамо»).
Во-вторых, игроки, перечисленные в четвертом пункте, пока не показывают нормальную статистику: все вместе в этом сезоне КХЛ забросили три шайбы и отдали всего 7 результативных передач. При этом Буйницкий в этом сезоне не сыграл ни матча.