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#Металлург Магнитогорск #КХЛ #Хоккей

У «Металлурга» все плохо с результатами. Зато в полном порядке с зарплатами

16 октября 2019, 11:44

РБК опубликовал интересные данные относительно финансов магнитогорского «Металлурга»:

1. Платежная ведомость составляет 1,75 миллиарда рублей. Больше только у ЦСКА и СКА.

2. Самые высокооплачиваемые игроки «Магнитки»: Сергей Мозякин (получает 180 миллионов рублей в год) и Виктор Антипин (125 миллионов). Это первый и четвертый показатель топа зарплат КХЛ.

3. У «Металлурга» один из самых высоких средних уровней зарплат в КХЛ.

4. Дальше РБК приводит данные по контрактам некоторых игроков. Иван Верещагин получает 50 миллионов рублей в год, Алексей Береглазов – 55, Евгений Тимкин – 55, Николай Кулемин – 95. Дмитрий Буйницкий подписал контракт на три сезона на 100 миллионов рублей.

ХК «Металлург»

Огромные контракты сложно принять, учитывая пару фактов. Во-первых, «Металлург» сейчас идет на последнем месте таблицы Востока (всего 14 очков, хуже в КХЛ только у рижского «Динамо»).

Во-вторых, игроки, перечисленные в четвертом пункте, пока не показывают нормальную статистику: все вместе в этом сезоне КХЛ забросили три шайбы и отдали всего 7 результативных передач. При этом Буйницкий в этом сезоне не сыграл ни матча.

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