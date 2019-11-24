Последний раз Валерий Ничушкин отмечался голом в НХЛ в марте 2016 года. Тогда он еще выступал за «Даллас». Потом Ничушкин съездил в КХЛ, где играл и забивал в составе ЦСКА. Дальше вернулся в «Даллас» (0 голов) и ушел в «Колорадо» (0 голов до этого момента).

О серии Ничушкина в последнее время высказывались многие. Вот слова защитника «Тампы» Михаила Сергачева: «Мне кажется, тут доля везения. Человеку просто не фартит. Думаю, у Валерия все будет нормально, и свои шайбы он еще забросит».

Бывший игрок НХЛ Алексей Житник даже дал совет: «Я бы посоветовал взять кассету с нарезкой 76 шайб Александра Могильного из «Баффало»-1992/93. Посмотрел бы этот голевой конвейер – и может, где-то стало бы и проще».

Теперь это случилось. Еще раз: Ничушкин ЗАБИЛ.

«Как он себя сейчас чувствует?»