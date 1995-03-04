Валерий Ничушкин

Дата рождения
4 марта 1995
Достижения
Лучший новичок КХЛ сезона-2012/13
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Хоккей
Международная федерация хоккея занимается делом Ничушкина. Он может получить четыре года дисквалификации за допинг
#Валерий Ничушкин
Хоккей
Капризов забил, но «Миннесота» проиграла из-за гола Ничушкина
#Кирилл Капризов
Хоккей
Четыре россиянина набрали очки в матче Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо»
#НХЛ
Хоккей
Ночь Ничушкина в НХЛ: гол, передача, драка. Забил еще и головой!
#Валерий Ничушкин
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Материалы
Ничушкин обвиняется в применении допинга 8 лет назад и опять не поедет на Олимпиаду. Но на карьере в НХЛ это не скажется
#Валерий Ничушкин
Ничушкин ЗАБИЛ
#Валерий Ничушкин
Ничушкин провел в НХЛ целый сезон без голов. Как это сказалось на репутации, зарплате и восприятии
#Валерий Ничушкин
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