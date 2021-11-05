Ничушкин обвиняется в применении допинга 8 лет назад и опять не поедет на Олимпиаду. Но на карьере в НХЛ это не скажется

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в новом сезоне НХЛ сыграл один матч и отметился голевой передачей. Он считался одним из кандидатов на поездку на Олимпиаду-2022.

В октябре 2021-го Ничушкин получил травму. Через несколько недель свалилась новость о допинге.

Что произошло

• По данным «Чемпионата», взятая в 2013 году проба на тестостерон была положительной.

• «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков указал в 2019-м на поддельную допинг-пробу Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи.

• Также, по информации «Р-Спорт», Ничушкин не признает вину и собирается судиться с ВАДА.

Подробности от «Матч ТВ»:

• Допинг-проба была взята 12 марта 2013 года в 22:55 после игры КХЛ между «Трактором» и «Авангардом». Ничушкин играл за «Трактор». Ему тогда было 18 лет, он помог «Трактору» дойти до финала в том плей-офф.

• При сравнении баз московской лаборатории были расхождения, и это же касалось пробы Ничушкина.

• В ноябре 2020-го ВАДА сообщило ИИХФ о том, что в пробе от 2013 года содержится тестостерон – запрещенный ВАДА. А также, что московская лаборатория называла пробу отрицательной.

«Спорт-Экспресс» предполагает, что эта допинг-проба была взята на юниорском чемпионате мира в Сочи (он проходил в апреле 2013-го).