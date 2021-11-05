Валерий Ничушкин
Россия (х)
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#Валерий Ничушкин #Россия (х)

Ничушкин обвиняется в применении допинга 8 лет назад и опять не поедет на Олимпиаду. Но на карьере в НХЛ это не скажется

05 ноября, 15:25
Михаил Морозов

ФХР

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в новом сезоне НХЛ сыграл один матч и отметился голевой передачей. Он считался одним из кандидатов на поездку на Олимпиаду-2022.

В октябре 2021-го Ничушкин получил травму. Через несколько недель свалилась новость о допинге.

Что произошло

• По данным «Чемпионата», взятая в 2013 году проба на тестостерон была положительной.

• «Р-Спорт» со ссылкой на источник сообщил, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков указал в 2019-м на поддельную допинг-пробу Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи.

• Также, по информации «Р-Спорт», Ничушкин не признает вину и собирается судиться с ВАДА.

Подробности от «Матч ТВ»:

• Допинг-проба была взята 12 марта 2013 года в 22:55 после игры КХЛ между «Трактором» и «Авангардом». Ничушкин играл за «Трактор». Ему тогда было 18 лет, он помог «Трактору» дойти до финала в том плей-офф.

• При сравнении баз московской лаборатории были расхождения, и это же касалось пробы Ничушкина.

• В ноябре 2020-го ВАДА сообщило ИИХФ о том, что в пробе от 2013 года содержится тестостерон – запрещенный ВАДА. А также, что московская лаборатория называла пробу отрицательной.

«Спорт-Экспресс» предполагает, что эта допинг-проба была взята на юниорском чемпионате мира в Сочи (он проходил в апреле 2013-го).

Newspix24 / Global Look Press

Что грозит Ничушкину

• Четырехлетняя дисквалификация. Если бы сознался в подтасовке проб – двухлетняя.

• Это значит, что за сборную России он не сыграет до 2025 года. В марте 2026-го ему исполнится 31 год.

• На карьеру в НХЛ это никак не повлияет, потому что лига никак не связана с ВАДА. Самый яркий пример – дисквалификация Евгения Кузнецова за кокаин. В НХЛ он стал играть почти сразу же.

Насколько он был полезен в сборной

• Он играл всего на одном чемпионате мира – выиграл бронзу в 2017-м. Это когда Россия вела 2:0 в полуфинале с Канадой, но пропустила четырежды а третьем периоде.

• Ничушкин играл на одной Олимпиаде – как раз в Сочи. Пять матчей, один гол. Причем гол состоялся в дебютной игре за сборную – против Словении. Главный тренер Зинэтула Билялетдинов после той игры признал решение взять Ничушкина на Олимпиаду ошибочным.

• На ОИ-2018 Ничушкин не поехал, потому что не получал приглашение.

• А в 2013-м, том году, когда была взята та допинг-проба, он играл на молодежном чемпионате мира в январе. Турнир проходил в Уфе. Ничушкин запомнился победным голом Канаде в овертайме матча за бронзу.

Newspix24 / Global Look Press

Что дальше

У Ничушкина есть срок для объяснения до 16 ноября. Если он докажет, что нарушение антидопинговых правил было непреднамеренным – получит не четыре, а два года дисквалификации. И все равно на пекинскую Олимпиаду не попадет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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