Международная федерация хоккея занимается делом Ничушкина. Он может получить четыре года дисквалификации за допинг

Допинг-проба нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина на тестостерон, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Она была взята перед Олимпиадой-2014 в Сочи. ВАДА уведомило РУСАДА.

Об этом написал «Чемпионат», который указал, что решения ВАДА и РУСАДА не повлияют на карьеру Ничушкина в НХЛ. Пресс-служба РУСАДА прокомментировала ситуацию:

«До вынесения решения о дисквалификации антидопинговая организация, в производстве и юрисдикции которой находится дело, не вправе раскрывать обстоятельства. Такая необходимость возникает из специфики антидопинговых дел, где квалификация нарушения очень тесно связана с личностью спортсмена, его правом на защиту частной информации, информации о его здоровье, показателях организма. Единственное, что можно отметить, что вопросом Валерия Ничушкина занимается Международная федерация хоккея, в чьей юрисдикции находится спортсмен. Международная федерация хоккея всегда ревностно относится к соблюдению международных стандартов».

С 2019 года Ничушкин выступает за «Колорадо». В этом сезоне он провел в НХЛ один матч и отдал одну голевую передачу.