Валерий Ничушкин
НХЛ
Колорадо
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#Валерий Ничушкин #НХЛ #Колорадо

Международная федерация хоккея занимается делом Ничушкина. Он может получить четыре года дисквалификации за допинг

04 ноября, 21:16

Icon Sportswire vi / global look press

Допинг-проба нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина на тестостерон, взятая в 2013 году, дала положительный результат. Она была взята перед Олимпиадой-2014 в Сочи. ВАДА уведомило РУСАДА.

Об этом написал «Чемпионат», который указал, что решения ВАДА и РУСАДА не повлияют на карьеру Ничушкина в НХЛ. Пресс-служба РУСАДА прокомментировала ситуацию: 

«До вынесения решения о дисквалификации антидопинговая организация, в производстве и юрисдикции которой находится дело, не вправе раскрывать обстоятельства. Такая необходимость возникает из специфики антидопинговых дел, где квалификация нарушения очень тесно связана с личностью спортсмена, его правом на защиту частной информации, информации о его здоровье, показателях организма.

Единственное, что можно отметить, что вопросом Валерия Ничушкина занимается Международная федерация хоккея, в чьей юрисдикции находится спортсмен. Международная федерация хоккея всегда ревностно относится к соблюдению международных стандартов».

С 2019 года Ничушкин выступает за «Колорадо». В этом сезоне он провел в НХЛ один матч и отдал одну голевую передачу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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