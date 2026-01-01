Кирилл Семенов

Дата рождения
27 октября 1994 г.
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина (2021)
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Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
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За Россию сыграет форвард с тремя матчами в сезоне НХЛ. От него отказался клуб, но сборная рассматривает в олимпийский состав
#Кирилл Семенов
Лидеры «Авангарда» играют почти по 30 минут за матч. Это аномалия, которая получилась из-за травм
#Авангард
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