Кирилл Семенов

Дата рождения
27 октября 1994 г.
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина (2021)
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Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард