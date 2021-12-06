Авангард
КХЛ
НХЛ
Кирилл Семенов
Торонто (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Авангард #КХЛ #НХЛ #Торонто (х) #Кирилл Семенов

Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр

3 часа назад

Кирилл Семенов

«Авангард»

«Авангард» объявил о возвращении Кирилла Семенова. Он ушел из клуба в мае, но уже в декабре вернулся, подписав контракт на сезон.

  • Апрель – стал победителем Кубка Гагарина с «Авангардом».
  • Май – подписал контракт новичка с «Торонто».
  • Сентябрь – попал на сборы с основной командой. Участвовал в предсезонных матчах.
  • Октябрьотправлен в молодежную лигу. За девять матчей с молодежкой стал лучшим бомбардиром (гол и восемь ассистов).
  • Ноябрь – вызван в основной состав, дебютировал в НХЛ.
  • Декабрьпомещен на драфт отказов для расторжения контракта. Он провел в НХЛ три матча и не набрал очков.

Семенову 26 лет. Он воспитанник «Авангарда», выступавший за него с 2013 по 2015 год и с 2017 по 2021.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Авангард»
Еще по теме
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Авангард
#КХЛ
#НХЛ
#Торонто (х)
#Кирилл Семенов