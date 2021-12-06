Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр

«Авангард» объявил о возвращении Кирилла Семенова. Он ушел из клуба в мае, но уже в декабре вернулся, подписав контракт на сезон.

Апрель – стал победителем Кубка Гагарина с «Авангардом».

– стал победителем Кубка Гагарина с «Авангардом». Май – подписал контракт новичка с «Торонто».

– подписал контракт новичка с «Торонто». Сентябрь – попал на сборы с основной командой. Участвовал в предсезонных матчах.

– попал на сборы с основной командой. Участвовал в предсезонных матчах. Октябрь – отправлен в молодежную лигу. За девять матчей с молодежкой стал лучшим бомбардиром (гол и восемь ассистов).

– отправлен в молодежную лигу. За девять матчей с молодежкой стал лучшим бомбардиром (гол и восемь ассистов). Ноябрь – вызван в основной состав, дебютировал в НХЛ.

– вызван в основной состав, дебютировал в НХЛ. Декабрь – помещен на драфт отказов для расторжения контракта. Он провел в НХЛ три матча и не набрал очков.

Семенову 26 лет. Он воспитанник «Авангарда», выступавший за него с 2013 по 2015 год и с 2017 по 2021.