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Кирилл Семенов
Торонто (х)
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
3 часа назад
«Авангард» объявил о возвращении Кирилла Семенова. Он ушел из клуба в мае, но уже в декабре вернулся, подписав контракт на сезон.
- Апрель – стал победителем Кубка Гагарина с «Авангардом».
- Май – подписал контракт новичка с «Торонто».
- Сентябрь – попал на сборы с основной командой. Участвовал в предсезонных матчах.
- Октябрь – отправлен в молодежную лигу. За девять матчей с молодежкой стал лучшим бомбардиром (гол и восемь ассистов).
- Ноябрь – вызван в основной состав, дебютировал в НХЛ.
- Декабрь – помещен на драфт отказов для расторжения контракта. Он провел в НХЛ три матча и не набрал очков.
Семенову 26 лет. Он воспитанник «Авангарда», выступавший за него с 2013 по 2015 год и с 2017 по 2021.
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