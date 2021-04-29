«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
«Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Серия с ЦСКА завершилась в шестом матче, который «Авангард» формально проводил дома. В 2019 году мы на «Голе» выпускали большой репортаж из Балашихи. Она стала формальным домом «Авангарда» на все последние сезоны, хотя в момент приезда «Авангарда» люди относились к нему без радости.
Цитата одного из жителей, которого мы опрашивали в том репортаже: «Пока «Авангард» здесь, я за него болею». В 2019-м «Авангард» тоже играл финальную серию с ЦСКА. На льду все было без шансов – 0:4 в серии. На трибунах «Авангард» тоже не выигрывал. В Омск ехали фанаты из Москвы, многие жители Балашихи поддерживали ЦСКА. «Авангард» еще был гостем.
За два года клуб провел работу по всем направлениям (подробно – тут). Одно из них – активное привлечение фанатов. К «Авангарду» привыкли, он радовал результатами и создаваемой атмосферой. В финале 2021-го «Авангард» уже имел преимущество над ЦСКА по касте болельщиков. Они поддерживали его из родного Омска и заполняли трибуны в Балашихе.
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов еще в феврале рассказал историю о переезде в Балашиху. Режиссер Федор Бондарчук помог с выбором города: «Федор подсказал, что в Балашихе есть замечательный дворец, а люди тут очень любят хоккей. Познакомил меня с местным руководством. Так мы тут и оказались».
Атмосфера в Балашихе – в подборке кадров после третьего матча серии с ЦСКА. Она была такой на каждой игре нового финала.
Фанаты из Москвы и Балашихи теперь радовались победе на трибунах:
«Омск – это для тебя!» – так «Авангард» назвал видео из чемпионской раздевалки. «Это для Омска победа тоже!» – накидывал защитник Шапризянов, который спасал команду в конце шестой игры. Ночной Омск в этот момент ликовал. «Авангард» по-прежнему остается верным именно родному городу. Клуб вернется туда, когда там достроится новый стадион.
Ведущий программы «Овертайм» (рассказывает об «Авангарде») Андрей Блохин плакал и рассказывал, что ждал этого 17 лет. Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал такое: «Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!»
«Авангард» помнит об омских фанатах не только на радостных словах после матча. Уже на следующий день после шестой игры финала он вылетает в Омск вместе с трофеем. Там будут празднования сначала в аэропорту, потом – у строящейся арены.
У «Авангарда» запланировано возвращение в Омск. Оно произойдет перед сезоном-2022/23, когда новая арена окончательно достроится. По проекту она рассчитана на 12 тысяч зрителей. И точно будет безопаснее аварийного комплекса, который снесли в 2019-м.
Александр Крылов хочет, чтобы по этой победе появился фильм. И делает отсылки к Омску: «Омск – город, который давным-давно заслужил этот кубок. Город, который даже не верил, что это можно сделать. Была какая-то карма, и мы вместе это сняли».