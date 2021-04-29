«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу

«Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. Серия с ЦСКА завершилась в шестом матче, который «Авангард» формально проводил дома. В 2019 году мы на «Голе» выпускали большой репортаж из Балашихи. Она стала формальным домом «Авангарда» на все последние сезоны, хотя в момент приезда «Авангарда» люди относились к нему без радости.

Цитата одного из жителей, которого мы опрашивали в том репортаже: «Пока «Авангард» здесь, я за него болею». В 2019-м «Авангард» тоже играл финальную серию с ЦСКА. На льду все было без шансов – 0:4 в серии. На трибунах «Авангард» тоже не выигрывал. В Омск ехали фанаты из Москвы, многие жители Балашихи поддерживали ЦСКА. «Авангард» еще был гостем.

За два года клуб провел работу по всем направлениям (подробно – тут). Одно из них – активное привлечение фанатов. К «Авангарду» привыкли, он радовал результатами и создаваемой атмосферой. В финале 2021-го «Авангард» уже имел преимущество над ЦСКА по касте болельщиков. Они поддерживали его из родного Омска и заполняли трибуны в Балашихе.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов еще в феврале рассказал историю о переезде в Балашиху. Режиссер Федор Бондарчук помог с выбором города: «Федор подсказал, что в Балашихе есть замечательный дворец, а люди тут очень любят хоккей. Познакомил меня с местным руководством. Так мы тут и оказались».

Атмосфера в Балашихе – в подборке кадров после третьего матча серии с ЦСКА. Она была такой на каждой игре нового финала.