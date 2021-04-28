Как развивается «Авангард». Строит новую арену, зовет Моуринью, заботится об интеллекте игроков

Успехи клуба в этой сфере были замечены на международной конференции по спортивному маркетингу MARSPO 2019. По ее итогам Крылов получил награду «Персона года», а «Авангард» завоевал первый приз в номинации «Лучшая работа в социальных сетях» и выиграл бронзу в номинации «Лучшая работа клубного ТВ».

В том же году Крылов два с половиной часа отвечал на вопросы болельщиков в вк. Тоже штрих к портрету.

🔝 Именно при нем на матч «Авангарда» заехал Жозе Моуринью и завалился на ковре. Крылов рассказал, что клубу это вообще обошлось бесплатно. А все потому что телеканал RT подписал с Моуринью контракт, а с RT сотрудничает и «Авангард». «На данную историю клуб потратил ровно 0 рублей. Это было для нас абсолютно бесплатно», – рассказал Крылов. И какой пиар-эффект!