Как развивается «Авангард». Строит новую арену, зовет Моуринью, заботится об интеллекте игроков
Александру Крылову 50 лет. Он был руководителем в сфере недвижимости в российских компаниях, заместителем руководителя дирекции по реализации в ООО «Сибур», работал на руководящих постах в «Газпроме».
Что случилось с «Авангардом» во время его правления:
🔝 Он стал председателем Совета директоров в «Авангарде» летом 2018 года. При нем клуб дважды дошел до финала КХЛ и один раз стал чемпионом – впервые в своей истории. Придя в клуб, договорился с Бобом Хартли, который в начале 2000-х выигрывал НХЛ с «Колорадо». Хартли возглавил «Авангард», именно при нем клуб и доходил до своих финалов.
🔝 В клубе Крылов поднял медийность клуба на новый уровень – мощнее заработали соцсети и клубное телевидение, появился обновленный логотип с ястребом, был представлен классный ролик.
Успехи клуба в этой сфере были замечены на международной конференции по спортивному маркетингу MARSPO 2019. По ее итогам Крылов получил награду «Персона года», а «Авангард» завоевал первый приз в номинации «Лучшая работа в социальных сетях» и выиграл бронзу в номинации «Лучшая работа клубного ТВ».
В том же году Крылов два с половиной часа отвечал на вопросы болельщиков в вк. Тоже штрих к портрету.
🔝 Именно при нем на матч «Авангарда» заехал Жозе Моуринью и завалился на ковре. Крылов рассказал, что клубу это вообще обошлось бесплатно. А все потому что телеканал RT подписал с Моуринью контракт, а с RT сотрудничает и «Авангард». «На данную историю клуб потратил ровно 0 рублей. Это было для нас абсолютно бесплатно», – рассказал Крылов. И какой пиар-эффект!
🔝 В 2019 году «Авангард» открыл хоккейную академию. В ней занимаются юношеские команды «Авангарда» разных возрастов. К февралю 2020-го она уже была полностью готова.
«Я удивляюсь, что в такие короткие сроки Александру и его команде удалось запустить такие больше проекты, как открытие Академии, программа развития массового хоккея. Это все потрясающе», – поразился Хартли.
«Здесь занимаются 273 человека, порядка 130 человек живут здесь на постоянной основе. Все обучение для наших ребят бесплатно, плюс они получают стипендию», – добавил Крылов.
🔝 «Авангард» третий год играет в Балашихе, пока в Омске готовится новенькая хоккейная арена. В июле 2018-го на «Арене Омск» появились трещины, и дальнейшая ее эксплуатация уже была опасной.
Крылов говорил, что реконструкция старой арены вышла бы подешевле, но не решила бы проблему окончательно. Было решено построить новую арену, которую можно было бы легко оптимизировать под концерты и культурные мероприятия. В новой арене даже будет пространство для киберспорта, где также можно будет проводить соревнования.
За ее строительством можно наблюдать в прямом эфире. Планируется, что арена будет готова к началу сезона-2022/23 и станет одной из площадок для проведения матчей МЧМ.
🔝 Еще Крылов поддержал проект «Игровой интеллект». Он предназначен для спортсменов с целью улучшить общественную жизнь и имидж. В рамках проекта проводятся мастер-классы по развитию неспортивных элементов карьеры (финансовая и правовая грамотность, коммуникационные навыки, долгосрочное планирование развития карьеры).
Крылов убежден, что это важно: «В спортивной жизни хоккеисты все свое время посвящают карьере, после окончания которой не всегда оказываются готовыми к жизни вне хоккея. Поэтому я решил, что мы должны вкладывать в личностное развитие игроков».