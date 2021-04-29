Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
Боб Хартли – главный тренер «Авангарда». Он приехал в Россию в 2018 году – и сразу довел клуб до финала Кубка Гагарина. В этом сезоне «Авангард» опять играл в финале, но победил. Хартли – второй тренер в истории, который выиграл Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Первым был Майк Кинэн. Он работал в «Металлурге» из Магнитогорска.
Хартли рассказывал после шестой игры с ЦСКА, что эта победа в КХЛ – заслуга команды. Но сказал и о собственном вызове. В Россию Хартли приехал за новым трофеем для своей карьеры. «Мне очень повезло, я рожден под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах», – говорил Хартли.
Основные победы в тренерской карьере 60-летнего Боба Хартли:
- CJHL – 1991
- QMJHL – 1993
- АХЛ – 1997
- НХЛ – 2001
- Чемпионат Швейцарии – 2012
- КХЛ – 2021
В 2012 году Хартли неожиданно приехал в «Калгари». На приглашение из Канады повлияла победа в чемпионате Швейцарии с «Цюрихом». Такому решению удивлялись журналисты. Спрашивали, почему он выбрал это место вместо «Монреаля». Хартли рассказал об этом и заодно вспомнил работу на стекольной фабрике.
Карьерная мотивация от Хартли: «Я всегда доверял своим инстинктам. Принимал в жизни несколько смелых решений. Многие люди могут сказать, что это был безумный риск. Помню день, когда уволился из стекольной фабрики. Мои коллеги не могли поверить, что я уволился с работы, которая приносила хорошие деньги.
Променял хорошую рабочую среду и хорошую компанию на роль тренера юношеской хоккейной команды, которая пережила пять-шесть непростых лет. Тогда меня поддерживала жена, у меня было двое маленьких детей. Чувствовал, что это то, чем я хочу заниматься. Сейчас я всегда говорю людям, что иногда нужно выйти за пределы своих границ».
У Хартли не было никакой профессиональной карьеры игрока. В молодости он работал на фабрике PPG Industries в городе Хоксбери. Она и выпускала ветровые стекла для машин. Совмещал это с подработкой в юношеской команде «Хоксебри Хокс». Потом бросил, когда уехал в лигу QMJHL. То время и вспоминал сам Хартли в том интервью.
В этом плей-офф Хартли тоже принимал необычные решения, которые приносили результат. Когда «Авангард» проиграл «Металлургу» со счетом 1:7, Хартли оставил тот же состав. Объяснил это тем уроками жизни – каждый заслуживает второй шанс. «Авангард» собрался и выиграл следующую игру со счетом 4:0. Так «Авангард» ответил разгромом на разгром.
В России у Хартли не всегда все получалось. В сезоне-2019/20 «Авангард» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина еще до официальной остановки плей-офф из-за коронавируса. Хартли остался, но в этом сезоне часто нервничал и срывался. Журналист Алексей Шевченко даже посвящал ему отдельный выпуск ютуб-программы. Там призывал «Авангард» уволить Хартли.
Боб Хартли построил 27-летнюю тренерскую карьеру, но до «Авангарда» в России не работал. Приход Хартли в КХЛ не случился бы без Ковальчука (отдельно о нем – тут). «Я работал тренером на протяжении 27 лет, и я был бы счастлив, если бы все эти 27 лет тренировал Ковальчука. У нас с ним моментально сложилась химия», – говорил Хартли.
Еще один человек из штаба «Авангарда» тоже отметился необычными достижениями. Алексей Волков выиграл Кубок Гагарина в роли генерального менеджера «Авангарда». В 2019-м тот же Волков работал скаутом в чемпионском ЦСКА. В 2012-м он же играл в составе московского «Динамо», которое обыграло в финале «Авангард».
В начале этого сезона Хартли рассказал о неожиданной мечте: «Я бы хотел встретиться с Владимиром Путиным. Можно сказать, это моя грандиозная мечта. Я бы хотел пообщаться с Владимиром Путиным, который так много делает для России. Это было бы очень интересно. Я бы хотел пожать ему руку». Первый шаг сделан – Путин поздравил «Авангард» с чемпионством.