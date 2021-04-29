Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира

В 2012 году Хартли неожиданно приехал в «Калгари». На приглашение из Канады повлияла победа в чемпионате Швейцарии с «Цюрихом». Такому решению удивлялись журналисты. Спрашивали, почему он выбрал это место вместо «Монреаля». Хартли рассказал об этом и заодно вспомнил работу на стекольной фабрике.

Карьерная мотивация от Хартли: «Я всегда доверял своим инстинктам. Принимал в жизни несколько смелых решений. Многие люди могут сказать, что это был безумный риск. Помню день, когда уволился из стекольной фабрики. Мои коллеги не могли поверить, что я уволился с работы, которая приносила хорошие деньги.

Променял хорошую рабочую среду и хорошую компанию на роль тренера юношеской хоккейной команды, которая пережила пять-шесть непростых лет. Тогда меня поддерживала жена, у меня было двое маленьких детей. Чувствовал, что это то, чем я хочу заниматься. Сейчас я всегда говорю людям, что иногда нужно выйти за пределы своих границ».