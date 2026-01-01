Вячеслав Войнов

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Войнов вернулся в хоккей и подписал контракт с «Динамо». Он не играл год, ожидая предложений из НХЛ
#Вячеслав Войнов
Хоккей
Войнов не собирается завершать карьеру после дисквалификации
#Вячеслав Войнов
Хоккей
Войнов ушел из «Авангарда»
#Авангард
Хоккей
Войнов подписал контракт с «Авангардом». Он год не играл, чтобы вернуться в НХЛ, но не смог
#Вячеслав Войнов