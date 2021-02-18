Войнов не собирается завершать карьеру после дисквалификации

В 2014-м хоккеиста «Лос-Анджелеса» Вячеслава Войнова обвинили в домашнем насилии. Он отсидел несколько месяцев в тюрьме в Калифорнии и вернулся в Россию. Его дисквалификация в НХЛ заканчивалась по итогам сезона-2019/20.

Сейчас появились слухи, что Войнов собирается закончить карьеру, потому что у него нет достойных предложений. Эту информацию опроверг его агент Дэн Мильштейн:

«Слава сейчас в России, на протяжении длительного времени он занимается по индивидуальной программе.

Дисквалификация Войнова в НХЛ закончится после половины регулярного чемпионата, он ждет этого момента. Никаких планов завершать карьеру у Войнова нет. Перед окончанием дисквалификации Слава будет решать, где и когда продолжить карьеру. Заинтересованность к защитнику есть со стороны многих клубов».

Сейчас Войнову 31. Последним его клубов был «Авангард», за который он выступал в сезоне-2019/20.