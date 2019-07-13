Войнов подписал контракт с «Авангардом». Он год не играл, чтобы вернуться в НХЛ, но не смог

Вячеслав Войнов впервые уехал в США в 2008 году когда ему было 18 лет. До 2015-го он стабильно играл в лиге, но вернулся в Россию из-за судебного разбирательства. Как оказалось, надолго: еще минимум год он проведет в «Авангарде».

Почему уехал из США?

Из-за дела о домашнем насилии, в котором его обвинила его жена Марта. По результатам расследования Войнов отсидел 90 суток в американской тюрьме, но на этом проблемы не кончились.

Из-за серьезной шумихи и продолжающихся разбирательств у Вячеслава практически не было выбора, кроме как вернуться в Россию. С 2015 по 2018 год он выступал за СКА.

Пропустил год без хоккея

Контракт Войнова со СКА истек в середине 2018 года. Примерно в это же время должна была закончиться его дисквалификация, и защитник попытался вернуться в НХЛ.

Но тут начались проблемы: сначала НХЛ вынесла решение о его дисквалификации на год, и целый год он оставался без игровой практики. Сейчас, когда он наконец-то может легально вернуться в Америку, его никто не подписал − предположительно, из-за отсутствия игровой практики и репутационных рисков.

Ближайший год − в «Авангарде». На скромном контракте

Вариант с «Авангардом» у Войнова был и год назад, и сейчас − самое время к нему вернуться. Защитник подписал соглашение на один год с суммой в 70 миллионов (в СКА было 200!), но сейчас оно оптимально для всех.

Для «Авангарда» − потому что меньше риск брать хоккеиста без практики. Для Войнова − потому что он наверняка еще мечтает вернуться в НХЛ. А если этот год будет успешным, то для 30-летнего россиянина все еще возможно.