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#КХЛ #коронавирус #Хоккей #Йокерит #Барыс

Поведение КХЛ – стыд

17 марта, 12:50
Александр Плеханов
Роман Абрамов

UPD: почти одновременно с выходом этого текста появилась информация, что все спортивные лиги остановят до 10 апреля. Но этот текст все равно актуален и важен: он анализирует поведение КХЛ, когда решение зависело от них самих.

КХЛ до последнего тянула с решением по карантину. Итог вечера понедельника: Кубок Гагарина остановлен на неделю, чтобы посоветоваться с госорганами  и вернуться как шестиместный внутренний кубок. Да, серьезно. 

Вот почему это очень плохо.

Такой историей КХЛ показала, что ее идея – формализованный пшик. Клубы из Финляндии и Казахстана сами отказались – пф, они и не нужны: мы сами тесной русской тусовкой все порешаем. Все это говорит о том, как лига относится к своей международности, амбициям и букве «К» в названии. «Барыс» и «Йокерит» просто лишили сезона, не найдя компромисса, не посчитав их равнозначной частью лиги, не предложив альтернатив. Если бы КХЛ развилась шире (как планировалось) и сейчас состояла из десятка западноевропейских команд от Франции до Чехии, их бы тоже свайпнули влево?

14 февраля Алексей Морозов стал президентом КХЛ. Коронавирус – первая серьезная проблема для Морозова в этой роли.

твиттер КХЛ

Одним заявлением КХЛ отправила в пустоту всю внешнюю организованность.

  • КХЛ объявила о приостановке плей-офф за 17 часов до первого матча нового раунда. За 17 часов до начала! Заявление лиги опубликовано 16 марта в 23:19 по Москве. 17 марта в 16:30 в календаре значилась игра «Барыса» и «Сибири». «Барыс» объявил об отказе от участия в плей-офф утром 16 марта, «Йокерит» – еще раньше. Лига до последнего молчала и никак не реагировала.
  • Напоминаем: у КХЛ недавно появился новый президент. Им стал Алексей Морозов – уважаемый человек со стороны всех клубов и высшего руководства (даже входил в совет директоров омского «Авангарда»). Сколько раз за это время Морозов выступил с личным заявлением? Ноль. Хотя до всех случившихся проблем Морозова позиционировали сильной личностью.
  • «Йокерит» и «Барыс» вынужденно отказались от участия в плей-офф. Но еще до этого остальные клубы посылали лиге сигналы, чтобы лига взяла пример с других турниров. Особенно в этом усердствовали легионеры «Салавата». Метсола, Умарк и Хартикайнен публиковали в соцсетях одинаковые картинки с перечеркнутым хоккеистом, а внизу отмечали аккаунт Алексея Морозова. Чтобы он все-таки прислушался.
  • КХЛ тянула с решением до последнего, но так официально ничего и не решила. Лигу и так считают забавой чиновников и олигархов (с привилегиями для СКА и ЦСКА), а каждый следующий сезон плотнее создает образ муляжа для эго госкорпораций. Писать в такой момент о согласовании с государственными органами нового формата – самострел по ногам пиарщиков.

«Динамо» и «Спартак» играли шестой матч серии плей-офф без зрителей. «Динамо» победило, прошло дальше, а потом никак не выступало против приостановки чемпионата. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов вообще сказал, что внимание к коронавирусу преувеличено и можно играть со зрителями.

ХК Динамо

КХЛ не умеет жить в современности – она просто ничего не чувствует. Есть доказанные рекомендации и официальные исследования: принимать меры по профилактической защите важно и правильно. В этот список входят изоляция и уменьшение контактов с окружающими. Естественно, что массовые мероприятия – первая зона риска абсолютно для каждого. Поэтому спортивные турниры быстро отменяют или хотя бы переносят. Не понимают таких мер только в КХЛ.

Есть такая неосязаемая, но ощутимая штука – коллективная солидарность. Когда весь мир осторожничает и закрывается, люди ждут, что это произойдет синхронно во всех сферах. Это нужно, чтобы попасть в общее настроение, проявить единство и доказать: мы понимаем, что обществу будет уютнее, если потом все начнут наверстывать расстояние с одинаковой скоростью. Скупать туалетную бумагу в супермаркетах – наивная спекуляция. Останавливать режим – нет.

Забить на такое простительно в условной Турции, где пока «всего» 18 заболевших (и где и то сразу же стали проводить игры без зрителей), но не в России. КХЛ плевать даже на заботу о собственных игроках. НБА – более продвинутая и мощная структура – наглухо закрыла сезон без всяких сроков при первом же серьезном риске. Максимум от КХЛ – ну, давайте хотя бы без болельщиков.

В лиге никто не подумал, что по два десятка игроков, тренеров, администраторов и персонала – это уже скопление людей. Вирус не выбирает – у него нет статуса, национальности и пола. Им болеет и обычный турист, и голливудский актер, и пенсионер, и звезда «Челси». Хоккеистам нужна защита не меньше, чем зрителям. Но лига забыла/забила, что монетизацию ей делают как раз эти парни. Не было повода лучше, чтобы показать, что они не просто наемники.

Повезло, что весь русский спорт закрывают на карантин централизованно. 

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