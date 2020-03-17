Поведение КХЛ – стыд

UPD: почти одновременно с выходом этого текста появилась информация, что все спортивные лиги остановят до 10 апреля. Но этот текст все равно актуален и важен: он анализирует поведение КХЛ, когда решение зависело от них самих.

КХЛ до последнего тянула с решением по карантину. Итог вечера понедельника: Кубок Гагарина остановлен на неделю, чтобы посоветоваться с госорганами и вернуться как шестиместный внутренний кубок. Да, серьезно.

Вот почему это очень плохо.

Такой историей КХЛ показала, что ее идея – формализованный пшик. Клубы из Финляндии и Казахстана сами отказались – пф, они и не нужны: мы сами тесной русской тусовкой все порешаем. Все это говорит о том, как лига относится к своей международности, амбициям и букве «К» в названии. «Барыс» и «Йокерит» просто лишили сезона, не найдя компромисса, не посчитав их равнозначной частью лиги, не предложив альтернатив. Если бы КХЛ развилась шире (как планировалось) и сейчас состояла из десятка западноевропейских команд от Франции до Чехии, их бы тоже свайпнули влево?