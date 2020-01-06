Главные цифры финала МЧМ: провал России в меньшинстве, результативность и победы канадцев
Россия проиграла Канаде в финале МЧМ. Начиналось для нашей сборной все довольно неплохо: забили первые, а к началу третьего периода вели со счетом 3:1. В итоге канадцы отыгрались и забили четвертую шайбу – победную.
Отображаем поражение нашей сборной в важнейших цифрах вокруг финала:
• В финале МЧМ Россия встречалась с Канадой 9 раз. По победам счет 5:4 в пользу канадцев.
• Две из четырех шайб в этом финале Россия пропустила в меньшинстве, и это отображает плохую статистику нашей сборной при численном преимуществе соперника. За весь турнир Россия пропустила 17 шайб, 8 из них – в меньшинстве.
• С игрой в большинстве у нашей сборной все тоже не очень хорошо. За весь матч Россия играла в большинстве 6 раз – за это время не забросила ни одной шайбы.
• Россия завоевала 13-е серебро в своей истории – ни одна команда не получала столько серебряных медалей.
• Положительный момент для нашей команды: Никита Александров забросил шайбу и, таким образом, набирал очки во всех матчах, в которых участвовал. У него 2 заброшенных шайбы и 6 результативных передач в 7 встречах.
• Алексис Лафренье отдал две голевые передачи в финале МЧМ и стал самым ценным игроком турнира. Его статистика – 10 очков (4+6).
• Александр Романов отдал голевую передачу на Григория Денисенко и за два МЧМ набрал 14-е очко, став самым результативным российским защитником на молодежных чемпионатах мира.