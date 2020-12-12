Даниил Вовченко
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#Даниил Вовченко #КХЛ #Хоккей #Спартак (х) #Северсталь

«Северсталь» забила «Спартаку» лакросс-гол, и он стал победным

12 декабря, 00:03

В матче КХЛ «Северсталь» выиграла 4:3 у «Спартака».

При счете 3:3 отличился форвард «Северстали» Даниил Вовченко – приподнял шайбу на клюшку и завел ее в ворота Юлиуса Гудачека. Лакросс-гол стал победным:

  • У Вовченко 9+5 по «гол плюс пас» в этом сезоне КХЛ. Помимо гола он отметился и ассистом в игре со «Спартаком».
  • «Северсталь» выиграла четвертый матч подряд и в таблице Западной конференции идет шестой.
  • «Спартак» уступил после двух побед подряд над «Йокеритом» и «Нефтехимиком». Сейчас он на восьмом месте.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Наш и в НХЛ такое может
Ого! Уникальный гол Свечникова в НХЛ – поймал шайбу на клюшку и занес в ворота
Свечников! Чудо-гол! Опять!
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