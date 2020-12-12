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«Северсталь» забила «Спартаку» лакросс-гол, и он стал победным
12 декабря, 00:03
В матче КХЛ «Северсталь» выиграла 4:3 у «Спартака».
При счете 3:3 отличился форвард «Северстали» Даниил Вовченко – приподнял шайбу на клюшку и завел ее в ворота Юлиуса Гудачека. Лакросс-гол стал победным:
- У Вовченко 9+5 по «гол плюс пас» в этом сезоне КХЛ. Помимо гола он отметился и ассистом в игре со «Спартаком».
- «Северсталь» выиграла четвертый матч подряд и в таблице Западной конференции идет шестой.
- «Спартак» уступил после двух побед подряд над «Йокеритом» и «Нефтехимиком». Сейчас он на восьмом месте.
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