«Северсталь» забила «Спартаку» лакросс-гол, и он стал победным

В матче КХЛ «Северсталь» выиграла 4:3 у «Спартака».

При счете 3:3 отличился форвард «Северстали» Даниил Вовченко – приподнял шайбу на клюшку и завел ее в ворота Юлиуса Гудачека. Лакросс-гол стал победным: