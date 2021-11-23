Матвей Мичков
Россия U18
Мичков – в расширенном составе сборной России на МЧМ. Всего в список вошли 34 хоккеиста
3 часа назад
Молодежная сборная России опубликовала расширенный состав на чемпионат мира-2022. В него вошел нападающий СКА Матвей Мичков, который дебютировал за главную сборную на Кубке Карьяла.
Вратари:
- Ярослав Аскаров (СКА)
- Егор Гуськов («Локомотив»)
- Захар Виноградов («Буран»)
- Максим Моторыгин (ЦСК ВВС)
Защитники:
- Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)
- Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА)
- Егор Савиков («Спартак»)
- Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все – ЦСКА)
- Роман Романов («Локомотив»)
- Тимофей Давыдов («Авангард»)
- Никита Новиков (московское «Динамо»)
- Максим Федотов («Торпедо»)
Нападающие:
- Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все – СКА)
- Данила Юров («Металлург»)
- Александр Пашин («Салават Юлаев»)
- Иван Мирошниченко («Авангард»)
- Павел Тютнев («Локомотив»)
- Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба – московское «Динамо»)
- Иван Зинченко («Витязь»)
- Никита Гуслистов («Северсталь»)
- Кирилл Мельниченко («Сочи»)
- Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»)
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МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Последний раз Россия побеждала на нем в 2011 году, в 2020-м было четвертое место.
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