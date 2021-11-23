Мичков – в расширенном составе сборной России на МЧМ. Всего в список вошли 34 хоккеиста

Молодежная сборная России опубликовала расширенный состав на чемпионат мира-2022. В него вошел нападающий СКА Матвей Мичков, который дебютировал за главную сборную на Кубке Карьяла.

Вратари:

Ярослав Аскаров (СКА)

Егор Гуськов («Локомотив»)

Захар Виноградов («Буран»)

Максим Моторыгин (ЦСК ВВС)

Защитники:

Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)

Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА)

Егор Савиков («Спартак»)

Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все – ЦСКА)

Роман Романов («Локомотив»)

Тимофей Давыдов («Авангард»)

Никита Новиков (московское «Динамо»)

Максим Федотов («Торпедо»)

Нападающие:

Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все – СКА)

Данила Юров («Металлург»)

Александр Пашин («Салават Юлаев»)

Иван Мирошниченко («Авангард»)

Павел Тютнев («Локомотив»)

Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба – московское «Динамо»)

Иван Зинченко («Витязь»)

Никита Гуслистов («Северсталь»)

Кирилл Мельниченко («Сочи»)

Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»)

Молодежная сборная России по хоккею второй раз за месяц сменила тренера. Теперь главный – Зубов

МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Последний раз Россия побеждала на нем в 2011 году, в 2020-м было четвертое место.