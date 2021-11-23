Матвей Мичков
Россия U18
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#Матвей Мичков #Россия U18

Мичков – в расширенном составе сборной России на МЧМ. Всего в список вошли 34 хоккеиста

3 часа назад

Молодежная сборная России опубликовала расширенный состав на чемпионат мира-2022. В него вошел нападающий СКА Матвей Мичков, который дебютировал за главную сборную на Кубке Карьяла.

Вратари

  • Ярослав Аскаров (СКА)
  • Егор Гуськов («Локомотив»)
  • Захар Виноградов («Буран»)
  • Максим Моторыгин (ЦСК ВВС)

Защитники

  • Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»)
  • Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА)
  • Егор Савиков («Спартак»)
  • Владимир Грудинин, Даниил Кузьмин, Николай Макаров (все – ЦСКА)
  • Роман Романов («Локомотив»)
  • Тимофей Давыдов («Авангард»)
  • Никита Новиков (московское «Динамо»)
  • Максим Федотов («Торпедо»)

Нападающие

  • Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков, Кирилл Танков, Семен Демидов, Федор Свечков, Илья Иванцов (все – СКА)
  • Данила Юров («Металлург»)
  • Александр Пашин («Салават Юлаев»)
  • Иван Мирошниченко («Авангард»)
  • Павел Тютнев («Локомотив»)
  • Иван Дидковский, Богдан Тринеев (оба – московское «Динамо»)
  • Иван Зинченко («Витязь»)
  • Никита Гуслистов («Северсталь»)
  • Кирилл Мельниченко («Сочи»)
  • Дмитрий Злодеев, Василий Пономарев (оба – «Спартак»)

Молодежная сборная России по хоккею второй раз за месяц сменила тренера. Теперь главный – Зубов

МЧМ по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Последний раз Россия побеждала на нем в 2011 году, в 2020-м было четвертое место.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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