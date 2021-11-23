Молодежная сборная России по хоккею второй раз за месяц сменила тренера. Теперь главный – Зубов

14 октября Олег Браташ стал главным тренером молодежной сборной России вместо Игоря Ларионова. Теперь – переведен на должность старшего тренера.

Главным тренером назначен Сергей Зубов. Браташ прокомментировал перестановку:

«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов.

На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык.

В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех».