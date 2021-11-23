Россия U18
Олег Браташ
Молодежная сборная России по хоккею второй раз за месяц сменила тренера. Теперь главный – Зубов
3 часа назад
14 октября Олег Браташ стал главным тренером молодежной сборной России вместо Игоря Ларионова. Теперь – переведен на должность старшего тренера.
Главным тренером назначен Сергей Зубов. Браташ прокомментировал перестановку:
«Для эффективной подготовки команды и работы на турнире обязанности главного тренера будет исполнять Сергей Зубов.
На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык.
В целом же в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности. Так будет лучше для всех».
- 1 декабря молодежная сборная России соберется в Новогорске для подготовки к чемпионату мира. 15 декабря – вылетит в Канаду, где продолжит тренировки.
- Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет с 26 декабря по 5 января. Последний раз Россия выигрывала его в 2011 году, в 2020-м было четвертое место.
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