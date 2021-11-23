Олег Браташ
Дата рождения
27 февраля 1966 г.
Факт
В 2021 г. возглавил молодежную сборную России по хоккею
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