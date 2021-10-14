Олег Браташ
Игорь Ларионов
Россия U18
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#Олег Браташ #Россия U18 #Игорь Ларионов

Браташ возглавил молодежную сборную России по хоккею. Он сменил Ларионова

42 минуты назад

Олег Браташ – новый главный тренер молодежной сборной. Он работает в системе сборных России с 2015 года.

Олимпийскую сборную возглавил сам Игорь Ларионов. Не надо путать ее со сборной России на Олимпиаде. Олимпийская сборная – это резервная сборная России.

Так это объяснил Владислав Третьяк: «Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне».

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Источник:
Официальный сайт ФХР
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