Браташ возглавил молодежную сборную России по хоккею. Он сменил Ларионова

Олег Браташ – новый главный тренер молодежной сборной. Он работает в системе сборных России с 2015 года.

Олимпийскую сборную возглавил сам Игорь Ларионов. Не надо путать ее со сборной России на Олимпиаде. Олимпийская сборная – это резервная сборная России.