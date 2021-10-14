Олег Браташ
Игорь Ларионов
Россия U18
Браташ возглавил молодежную сборную России по хоккею. Он сменил Ларионова
42 минуты назад
Олег Браташ – новый главный тренер молодежной сборной. Он работает в системе сборных России с 2015 года.
Олимпийскую сборную возглавил сам Игорь Ларионов. Не надо путать ее со сборной России на Олимпиаде. Олимпийская сборная – это резервная сборная России.
Так это объяснил Владислав Третьяк: «Богатый опыт Игоря Ларионова поможет в подготовке резерва для национальной команды. Олег Браташ много лет работает в системе сборных команд России, добивался успехов с молодежными командами на клубном уровне».
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