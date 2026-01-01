Олег Браташ

Дата рождения
27 февраля 1966 г.
Факт
В 2021 г. возглавил молодежную сборную России по хоккею
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Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею второй раз за месяц сменила тренера. Теперь главный – Зубов
#Россия U20
Футбол
Браташ уехал из хоккейной сборной России по семейным обстоятельствам. На матче с Швецией его заменит Зубов
#Россия (х)
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Хоккей
Браташ возглавил молодежную сборную России по хоккею. Он сменил Ларионова
#Олег Браташ