Олег Браташ

Дата рождения
27 февраля 1966 г.
Факт
В 2021 г. возглавил молодежную сборную России по хоккею
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#Россия U20