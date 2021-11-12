Россия (х)
Олег Браташ
Поделиться:
Комментарии:
1
#Россия (х) #Олег Браташ

Браташ уехал из хоккейной сборной России по семейным обстоятельствам. На матче с Швецией его заменит Зубов

12 ноября, 20:34

Во втором туре Кубка Карьяла сборная России сыграет против Швеции.

Сергей Зубов – исполняющий обязанности главного тренера вместо Олега Браташа. «К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу», – сказал Браташ.

В первом туре Россия проиграла Финляндии 0:3.

Матч против Швеции состоится 13 ноября, начало – в 15:00 по московскому времени. 14 ноября Россия сыграет против Чехии в 14:30.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Р-Спорт»
Еще по теме
Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Фархад Бали
12 ноября, 20:48
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Россия (х)
#Олег Браташ