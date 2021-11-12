Браташ уехал из хоккейной сборной России по семейным обстоятельствам. На матче с Швецией его заменит Зубов

Во втором туре Кубка Карьяла сборная России сыграет против Швеции.

Сергей Зубов – исполняющий обязанности главного тренера вместо Олега Браташа. «К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу», – сказал Браташ.

В первом туре Россия проиграла Финляндии 0:3.

Матч против Швеции состоится 13 ноября, начало – в 15:00 по московскому времени. 14 ноября Россия сыграет против Чехии в 14:30.