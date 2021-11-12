Россия (х)
Олег Браташ
Браташ уехал из хоккейной сборной России по семейным обстоятельствам. На матче с Швецией его заменит Зубов
12 ноября, 20:34
Во втором туре Кубка Карьяла сборная России сыграет против Швеции.
Сергей Зубов – исполняющий обязанности главного тренера вместо Олега Браташа. «К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу», – сказал Браташ.
В первом туре Россия проиграла Финляндии 0:3.
Матч против Швеции состоится 13 ноября, начало – в 15:00 по московскому времени. 14 ноября Россия сыграет против Чехии в 14:30.
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12 ноября, 20:48
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